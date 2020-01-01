Adil Rami: İntikam için Fransa'ya neden dönmeyeyim?

Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 34 yaşındaki futbolcu Adil Rami, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

'nin sezon başında 'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Adil Rami, geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı.

Le Parisien'e konuşan Adil Rami, Marsilya'nın sözleşmesini feshetmesi ve sarı lacivertli ekibe transferine ilişkin şunları söyledi:

"Takımdan kovulmak oldukça şok ediciydi. Motivasyonum çok yüksekti ve takımdaki üçüncü sezonum için hazırdım. Kulüp başkanı tam tersine karar kıldı. Marsilya'da bir kariyer planım vardı, çocuklarıma yakındım. Bir anda her şey tersine döndü ve bu duruma alışmam gerekti. Kabullenmek gerek. Marsilya'da yaşananlara rağmen hala pozitifim çünkü kendime güveniyorum. Kendim için sınırlar koymadım, hedeflerimi gerçekleştirmek için kolaylık sağladım. Ayrıca karmaya inanıyorum, devran dönecek."

"Ersun Yanal'a katılmıyorum"

"2019 ile işim bitti, kötü olayları, ilerlememe engel olan kötü insanları arkamda bırakabilirim. Dünyanın en iyi atmosferlerinden birine sahip büyük bir kulübe geldim. 2019'un intikamın almak için muhteşem bir seçimdi ancak henüz sadece 5 maç oynayabildim. Şu anki durumum pek kolay değil fakat kabullendim çünkü kendime inanıyorum. Çok çalışmaya ve şans yıldızıma inanmaya devam ediyorum. Er ya da geç bir dönüm noktası olacaktır. Ersun Yanal'ın kararına katılmıyorum ancak ona saygı duyuyorum."

"İntikam için 'ya neden dönmeyeyim?"

Fransa Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşayan Adil Rami, Fenerbahçe'de istenileni veremeyişinin sebebini şöyle aktardı:

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"Takıma geç dahil oldum. Takım iyi gidiyordu ve benim de fiziksel problemlerim vardı. İlk maçımdan beri bir şeyleri kaçırıyorum. Kariyerimde ilk kez bir maçın ikinci yarısında oyundan alındım. Sonrası malum... Tekrar söylüyorum, hocanın kararlarına saygı duyuyorum. Henüz hazır olmadığımı fark etmemi sağladı. Ben de durumu kabullendim ancak maçlarda zincirlemesine görev almam gerek. Anahtar oralarda bir yerde."

"Fenerbahçe'ye daha fazlasını katabilirim"

"Ben hala bir futbolcuyum. Fiziksel ve mental olarak iyiyim. 34 yaşındayım ama bu yaşta hala futbolun içinde olabildiğim için şanslıyım. Formum taze. Daha çok oynamak istediğimi söylüyorum. Bu Fenerbahçe'ye daha fazla şey katabileceğimi biliyorum."

Ara transfer dönemi ile ilgili yöneltilen soruda teklif geldiğini doğrulayan Rami, "Fransa'dan birçok teklif alıyorum. İntikam için Fransa'ya neden dönmeyeyim ki? Kendi ülkemde, "hala buradayım" diyebilmeyi ve kendimi göstermeyi çok isterim. Hiçbir şey imkansız değil. Futbol oynamaya devam etmeyi planlıyorum, neden EURO 2020'yi hedeflemeyeyim ki? Ligue 2'de oynamaya hiç niyetim yok. Ben savunmada gerçek bir liderim. Eleştirilerden haberim var, onları yanıltmak istiyorum" yanıtını verdi.