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Thibaut Courtois, Sky Sports'a yaptığı açıklamada Real Madrid'in eski teknik direktörü Xabi Alonso'nun görevden alınmasını eleştirdi. Kaleci ayrıca Alonso'nun halefi Jose Mourinho'dan gelen bir mesajı iki hafta boyunca fark etmediğini anlattı.

Courtois'nın yeniden Mourinho yönetiminde çalışması, Dünya Kupası sırasında yaşanan bir iletişim aksaklığıyla başladı. Belçikalı millî kaleciye göre bunun nedeni, internet bağlantısı olmayan uzun mesafeli bir uçuş ve ardından yaşanan saat farkıydı.

Mourinho bir maçın ardından ikinci kez telefonuna sarılınca Courtois durumdan şüphelendi ve mesajı gönderen kişinin gerçekten Real Madrid'in yeni teknik direktörü olduğunu kulüp yetkililerine teyit ettirdi. 34 yaşındaki kaleci, "Ama artık her şey yolunda" dedi.

Courtois ile Mourinho'nun İspanya'nın başkentindeki birlikteliği, birlikte çalıştıkları ikinci dönem. İkili, 12 yıl önce Premier Lig'de Chelsea'de de birlikteydi.

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Courtois, Mourinho'nun göreve getirilmesinden duyduğu memnuniyeti açıkça dile getirdi: "Onunla yeniden çalışmak her zaman güzel. Mükemmel bir teknik direktör ve dönüşünü sabırsızlıkla bekliyordum."

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Thibaut Courtois: Jose Mourinho yıllar içinde nasıl değişti?

Kaleci, teknik direktörünün hem çalışma tarzında hem de kişiliğinde değişiklikler görüyor. Portekizli çalıştırıcı, Stamford Bridge'de birlikte geçirdikleri yıllara kıyasla bugün daha sakin davranıyor, ancak soyunma odasındaki otoritesinden bir şey kaybetmiş değil.

Courtois, "Sanırım kendisi de biraz daha olgunlaşabileceğini söylemişti. Bunca deneyimle birlikte bazen biraz daha sakin olduğunu düşünüyorum" dedi ve şöyle devam etti: "Chelsea'de soyunma odasında daha özgüvenli bir tavır sergilediğini ve baskıyı daha güçlü hissettirdiğini hatırlıyorum. Bu bugün de geçerli, ama 12 yıl önce hatırladığım hâline kıyasla bence biraz daha az yoğun." Kaleciye göre Madrid'in mevcut durumunda "İhtiyacımız olan tam da bu."

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Courtois, Mourinho'nun selefi Xabi Alonso hakkında ise daha düşünceli konuştu. Eski Leverkusen teknik direktörü, yalnızca 34 resmî maçın ardından görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Courtois, İspanyol teknik direktöre destek vererek onun mesleki niteliklerini ve Bundesliga'daki önceki takımında ortaya koyduğu başarılı çalışmayı övdü. "Xabi Alonso'yu ve çalışma tarzını çok seviyorum. Bence mükemmel bir teknik direktör" dedi.

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Thibaut Courtois, Xabi Alonso'yu hızla görevden alan Real Madrid'i eleştirdi

Kaleci, Real Madrid'deki iş birliğinin her zaman sorunsuz yürümediğini de kabul etti: "Bazı durumlarda Xabi Alonso ile oyuncular arasında belki iyi bir iletişim kurulamadığını düşünüyorum, ama birçok oyuncuyla iyi bir ilişkisi olduğunu da düşünüyorum."

Alonso'nun görevine erken son verilmesi Courtois'ya bugün bile anlaşılır gelmiyor. Kaleci, bu kararın "adil olmadığını" söyledi: "Bence futbol dünyasında hep böyledir: Sonuçlar iyi değilse bunun bedelini ilk olarak teknik direktör ödemek zorunda kalır."

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Alonso ise bu arada Chelsea'de göreve başladı. Courtois da bir dönem bu kulüpten olaylı bir şekilde Madrid'e gitmişti. Londra ekibi, AFC Sunderland karşısındaki yenilginin ve Tottenham Hotspur karşısında kaçırdığı galibiyetin ardından şu sıralar inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Takım, lig tablosunda beşinci sırada.

Courtois yine de Alonso yönetimindeki takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanabileceğine inanıyor: "Sezonu ilk dörtte bitireceklerine gerçekten inanıyorum." Ancak bunun için Stamford Bridge'deki yöneticilerin gerekli sabrı göstermesi ve İspanyol teknik direktöre çalışması için yeterli zamanı tanıması gerektiğini belirtti.