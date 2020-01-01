adidas’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2020 Resmi Maç Topu

adidas’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2020 Resmi Maç Topu final şehri İstanbul’un ruhunu taşıyor.

adidas, 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi’nin eleme turlarında da kullanılacak olan Resmi Maç Topu’nda finalin yapılacağı İstanbul’dan esinlenen bir tasarıma imza attı. İlhamını Doğu ve Batı’nın birleştiği ev sahibi şehirden alan sofistike tasarım, Avrupa ve Asya’yı bir köprüyle birleştiren benzersiz İstanbul haritasını sanatsal bir çizimle yansıtıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ünlü yıldızlarını da vurgulayan Finalin Resmi Maç Topu, İstanbul'un derin sanat kültürüne dikkat çekiyor. Bu sanatsallık yerleştirilen beyaz yıldızlarla anlatılırken kontrast yaratan şehir haritası çizimiyle tamamlanıyor. Tasarımın merkezinde ise Doğu ve Batı'yı birleştiren dünyada eşi benzeri olmayan İstanbul Boğazı yer alıyor.

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Sanat ve futbolu birleştiren adidas tasarımcıları, harita desenini ortaya çıkarabilmek için linol baskı yapmadan önce, oyma sanatıyla tasarımı çıkararak gelenekselliği ve moderni harmanladılar. Kullanılan çarpıcı mor renk paleti doğudan batıya Boğaz’ın üzerinde batan güneşin tonlarından esinlendi.

Top, futbolda Avrupa’nın zirvesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali sırasında en iyi performansı sağlamak için en son adidas teknolojisiyle geliştirildi. İkonikleşen yıldızlarıyla top, yüksek performanslı yapı ve panelleriyle güvenli bir kavrama ve tam kontrol sunan bir dış doku kaplamasına sahip. Paneller daha iyi bir tutkal ile termal olarak birleştirilirken, daha iyi bir doku için de dikişsiz bir yüzey sağlandı. En yüksek performansı sağlamak ve stabiliteyi artırmak amacıyla da renkler eşit dağıtılırken yıldızlar top boyunca biçimlendirildi.

UEFA 2019/20 Şampiyonlar Ligi Finali 30 Mayıs’ta İstanbul ev sahipliğinde yapılacak. adidas Final resmi maç topları bugün itibariyle www.adidas.com.tr ve adidas mağazalarında satışa çıkıyor.