Adidas, Al Nassr Kulübü ile birlikte takımın 2026/2027 sezonu için hazırlanan asıl formasını "Kimliğimizi dünyayla paylaşıyoruz" başlığı altında tanıttı; bu tanıtım, kulübün Suudi mirasını, kültürünü ve giderek büyüyen küresel ilişkilerini kutluyor.

Tasarım, dünyanın en tanınmış iletişim ve kültürel değişim sembollerinden biri olan posta pullarından ilham aldı ve tanıdık bir görsel dili Al Nassr Kulübü'nün kimliği üzerinden yeniden şekillendiriyor. Pullar, nesiller boyunca hikâyeleri, gelenekleri ve kültürü sınırların ötesine taşıdı. 2026/2027 sezonu asıl forması da bu mirastan ilham alarak onu Suudi kimliğinin çağdaş bir ifadesine dönüştürüyor.

Al Nassr Kulübü'nün efsanevi sarı renğini taşıyan bu forma, mirasına derinden bağlı ve aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarla bağını giderek artıran bir kulübü yansıtmak için küresel sahneye çıkıyor. Bu tasarım, yerel gururu küresel boyutlarla birleştirerek kulübün ruhunu Riyad'ın sınırlarının ötesine taşıyor.

Al Nassr Kulübü küresel ayak izini genişletmeye devam ettikçe, kulübün asıl forması da toplulukları birbirine bağlamak, kültürü kutlamak ve taraftarları nerede olurlarsa olsunlar kulübe yakınlaştırmak için tasarlanan bu gelişimin bir sembolü hâline geliyor.

Adidas

Performans ve konfor sağlamak üzere tasarlanan bu forma, oyuncuların ve taraftarların maçın her anında konforlu kalmasına yardımcı olmak için Adidas AEROREADY teknolojisini bünyesinde barındırıyor.

Adidas Gelişmekte Olan Pazarlar Genel Müdürü Bilal Faris konuyla ilgili şunları söyledi: "Posta pulları her zaman birer mesajdan fazlasını taşımıştır; kültürü, hikâyeleri ve kimliği dünyanın dört bir yanına taşırlar. Bu sezonun asıl forması da aynı fikri yansıtıyor: mirasına bağlı, hikâyesini küresel bir kitleyle paylaşan ve Al Nassr Kulübü'nün kimliğini yeni bir şekilde hayata geçiren bir kulüp."

Al Nassr Kulübü Dönüşümden Sorumlu Başkanı Pedro Soto Mayor ise şöyle konuştu: "Futbol ve kimlik, mesafeler ne olursa olsun insanları birbirine bağlama gücüne sahiptir. Bu asıl forma, köklerinden gurur duyan, geleceğine güvenen ve Suudi kültürünü dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftarla paylaşmaya kararlı bir kulübün hikâyesini anlatıyor."

2026/2027 sezonu asıl forması, Riyad'dan dünyanın geri kalanına uzanan bir kimlik sembolü olarak kabul ediliyor; çünkü seyahat etmek, bağ kurmak ve ilham vermek için tasarlandı. Adidas, Al Nassr Kulübü ile birlikte köklerine dayanan ve gittikleri her yere uyum sağlayacak şekilde tasarlanan hikâyeleri anlatmaya devam ediyor.

Al Nassr Kulübü 2026/2027 asıl forması, yakında Suudi Arabistan Krallığı'nın tamamında ve seçili pazarlarda satışa sunulacak.