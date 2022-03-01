Adidas, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya Futbol Birliği'yle olan partnerlik anlaşmasını askıya aldı

Rusya ile ilişkilerini askıya alan çok sayıda firmaya eklenen son halka spor giyim markası Adidas oldu.

Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya yönelik geçen ay başlattığı işgal hareketi dünya çapında tepki görmüş, Rusya'ya yönelik siyasi, ekonomik ve sportif yaptırımlar da gecikmemişti.

Rus şirketleri ve Rus organizasyonlarıyla yapılan sponsorluk anlaşmaları birer birer sonlandırılırken, uzun süredir Rusya Futbol Blrliği'yle çalışan Adidas da bağları koparma kararı aldı.

Ne yaşandı?

Adidas, Rusya hükümeti ve bağlı kurumlarla ilişkilerini askıya aldığını belirten bir açıklama yayınladı. Böylece, Putin rejimiyle ortaklığını sonlandırma ya da dondurma kararı alan çok sayıda dev şirkete Adidas da katılmış oldu.

Avrupa'nın en büyük spor giyim markası olan Almanya merkezli Adidas, 2008'den bu yana Rusya milli takımının forma üreticisiydi.

Yaptırımlar artıyor

Bölgedeki kriz sürerken, Rusya'ya yönelik sportif yaptırımların sayısı da her geçen gün artıyor.

İlk etapta Rusya'nın uluslararası futbol organizasyonlarında farklı bir isimle, bayrağını kullanmadan yer alması fikri ortaya atılmıştı. Ancak tepkilerin ardından FIFA ve UEFA, tüm Rus takımlarını futboldan men etme kararı aldı.

Bu karar, Rusya milli takımı Dünya Kupası elemelerinde mücadele edemeyeceği anlamına geliyor. Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Rus temsilcisi Spartak Moskova ise Avrupa Ligi'nden diskalifiye edildi.

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