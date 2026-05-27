adidas, retro Bringback koleksiyonu için ikonik Dünya Kupası formalarını yeniden piyasaya sürüyor

Artık sadece birkaç hafta kalan 2026 Dünya Kupası öncesinde, adidas futbolun en büyük sahnesinde giyilmiş en ünlü milli takım formaları tanıttı. Birçok nesilden efsanevi tasarımları yeniden gün yüzüne çıkaran koleksiyon, futbol tarihini şekillendiren kültürel etkiyi, duygusal anları ve kendine özgü estetiği onurlandırıyor.





Unutulmaz FIFA Dünya Kupası dönemlerinden ilham alan koleksiyon, arşivlerdeki ünlü silüetleri ve grafikleri yeniden canlandırarak yeni nesil futbol taraftarları, koleksiyoncular ve stiline önem veren tüketiciler için geri getiriyor. Cesur geometrik tasarımlardan tonlu çizgilere, çarpıcı göğüs grafiklerinden kendine özgü renk paletlerine kadar her forma, 80'lerin sonu, 90'lar ve 2000'lerin başında futbol kültürünü şekillendiren cesur tasarım dilini yansıtıyor.

Saha sınırlarının ötesine geçen koleksiyon, arşiv tasarımlarından ilham alan ve futbol mirasını çağdaş yaşam tarzı estetiğiyle harmanlayan bir dizi adidas Originals Culturewear parçasını da sunuyor. adidas, geleneksel Bringback formalarının yanı sıra Almanya, Japonya ve İspanya dahil olmak üzere seçili federasyonların iç saha ve deplasman tasarımları için replika kısa forma silüetlerini de tanıtarak futbol kültürünü modern moda ve kendini ifade etme biçimleriyle daha da yaklaştırıyor.

Belçika’nın 1986 yılı iç saha forması, ülkenin Meksika’da gerçekleştirdiği tarihi Dünya Kupası yarı finali serüveniyle yakından ilişkilidir; tonlu çizgili ve zamansız uzun kollu silüetiyle bu koyu kırmızı forma, o efsanevi neslin simgesi haline gelmiştir. Almanya'nın arşivi, adidas'ın en ünlü futbol tasarımlarından birkaçıyla temsil ediliyor. 1990 deplasman forması, markanın en ikonik geometrik göğüs grafiklerinden birini ortaya koyarken, 1994 iç saha ve deplasman formaları, Alman bayrağından ilham alan büyütülmüş siyah-kırmızı-altın renkli tasarımlarla futbol estetiğini daha deneysel bir döneme taşıdı.

Japonya'nın 1993 iç saha forması, dramatik "Doha Trajedisi" eleme kampanyasıyla yakından bağlantılıdır ve efsanevi üç bacaklı kargadan ilham alan asimetrik grafik uygulamasıyla Japon futbolunun kalıcı bir sembolü haline gelmiştir. Tasarım, Japonya için küresel futbol sahnesinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmiş ve Asya futbol tarihinin en ünlü formalarından biri olmaya devam etmektedir.

İspanya'nın 1994 iç saha forması, ülke futbol tarihindeki belirleyici bir dönemle yakından ilişkilendirilirken, tonlu dikey grafik tasarımı 90'ların futbol kültüründe ortaya çıkan cesur görsel dili yansıtıyordu. Zamanla bu forma, İspanya'nın en tanınabilir Dünya Kupası formaları arasında yerini aldı. İsveç'in 1994 yılı iç saha forması, ülkenin ABD'de unutulmaz bir şekilde üçüncü olduğu turnuvada efsanevi hale geldi. Canlı sarı zemin üzerine yerleştirilmiş cesur geometrik mavi grafikleri, 90'ların futbol tasarımının ifade gücü yüksek ruhunu mükemmel bir şekilde yansıtıyordu.

