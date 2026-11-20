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Milan, Ancelotti dönemindeki ve Avrupa'daki zafer yıllarında olduğu gibi yeniden Adidas giyen bir takım olacak. Asıl önemli olan da Avrupa'daki başarılar. 2028 yazında başlayacak anlaşma, sezon başına 50 milyon avrodan 10 sezon için imzalandı. Bu rakam, hem sektör açısından hem de kulübün son yıllardaki sportif sonuçları düşünüldüğünde oldukça çarpıcı.

2018'de başlayan Puma dönemi sona yaklaşıyor. Milan, 10 yıl önce Puma ile sezon başına 14 milyon avroluk bir sözleşme imzalamıştı. Bu anlaşma 2022'de yenilenmiş ve sezon başına yaklaşık 30 milyon avroya yükselmişti. Yaklaşık 50 milyon avroluk yeni Adidas anlaşması, formanın değerini belirgin biçimde artırırken kulübün kasasına da yeni gelir sağlayacak.

Adidas, İtalya pazarına güçlü bir oyuncu olarak dönmek istiyor ve Milan'a büyük yatırım yapıyor. Geçmişteki ortaklıkları bu ittifakı ilgi çekici kılıyor; şimdi ise hedef, üst düzey bir gelecek inşa etmek. Bunun tamamı ya da büyük bölümü, hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde başrol oynamayı hedefleyebilecek bir kadro kurulmasına bağlı.

Markayı dünya çapında tartışmasız bir yıldızın ağırlığı ve imajıyla buluşturma niyeti de giderek somutlaşıyor. Bu nedenle, Napoli'nin hücumcu orta saha oyuncusu Scott McTominay'in Milan'a olası transferine ilişkin iddialar önümüzdeki aylarda güç kazanabilir: Eski Manchester United oyuncusu, Adidas'ın dünya çapındaki en önemli futbolcularından biri. Alman marka da sezon başına sağlayacağı 50 milyon avroyla, Napoli izin verirse, böyle bir transfer için devreye girebilir.

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Bruno Fernandes'in Milan'a transferi, Juventus ihtimaliyle birlikte, son saatlerde yeniden gündeme geldi. Manchester United kaptanı, yıllar önce genç bir yetenek olarak İtalya'dan ayrılmıştı; şimdi ise bir yıldız olarak geri dönmek istiyor. Menajerlik şirketinin Cardinale ve Amorim'le çok iyi ilişkileri olduğu da düşünüldüğünde Portekizli oyuncu bir başka olası aday.

Gelecek maçlar MIL Serie A 12:00 FRC

Son olarak, önem ve transferin gerçekleşme ihtimali açısından kesinlikle son sırada olmayan Real Madridli Endrick var. Milan, onu yeni projenin simgelerinden biri yapmaya hazır. Kulüp, Real Madrid'in direncini kırmak için 60 milyon avro artı bonuslardan oluşan bir teklif hazırladı. Milan ile Brezilyalı yıldız arasındaki en büyük engel Mourinho. Ancak Cardinale pes etmiyor ve Endrick'i ocak ayında Milanello'ya getirmek için elinden geleni yapmaya hazır.