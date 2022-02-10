Adidas, West Ham'ın savunma oyuncusu Kurt Zouma'nın, salı günü kedisini tekmeleyip dövdüğü bir videonun ortaya çıkmasının ardından Fransız oyuncu ile ilişkisini kesti.

Zouma, sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerin ardından büyük tepki çekti. Daha sonra İngiltere ve Galler'de faaliyet gösteren Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) kedilerin evden çıkarıldığını doğruladı.

Tecrübeli futbolcu, salı günü Watford karşısında ilk 11'de yer almasına rağmen West Ham tarafından para cezasına çarptırıldı ve polisin konuyla ilgili soruşturma açtığı doğrulandı. Bununla birlikte, 150 binden fazla kişi Zouma'nın yargılanmasını isteyen bir dilekçe imzaladı.

Adidas, Zouma'yı bıraktı

West Ham'ın cezasına ek olarak Zouma, çarşamba günü Adidas'tan da kötü haber aldı. Oyuncunun bireysel giyim sponsoru olan şirket, bundan sonra Zouma ile çalışmayacağını duyurdu.

Firmadan yapılan açıklamada, "Soruşturmamızı tamamladık ve Kurt Zouma'nın artık Adidas sözleşmeli bir sporcu olmadığını doğrulayabiliriz" denildi.

Zouma ne söyledi?

Videonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra Zouma, olanlardan dolayı özür dileyen bir bildiri yayınladı ve şunları söyledi:

"Yaptıklarım için özür dilemek istiyorum. Davranışım için hiçbir mazeret yok, içtenlikle pişmanım.

"Ayrıca videodan rahatsız olan herkese ne kadar üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Herkesin, iki kedimizin de gayet iyi ve sağlıklı olduğundan emin olmalarını istiyorum.

"Bütün ailemiz tarafından seviliyorlar ve el üstünde tutuluyorlar. Bu davranış bir daha olmayacak."

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