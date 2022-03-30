Adidas, Dünya Kupası tarihinin havada en hızlı giden topu olma iddiasına sahip, 'Al Rihla' isimli topu futbolseverlerin beğenisine sundu.

Kasım ayında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda 32 ülke kupayı kaldırmak için ter dökecek.

Adidas'ın turnuva için özel olarak ürettiği 14. top olan Al Rihla, yüksek hızlı oyuna uygun olarak tasarlandı.

2022 Dünya Kupası'nın resmi topu hangi özelliklere sahip?

Al Rihla, Arapça'da 'yolculuk' anlamına geliyor. Topun tasarımında Katar'ın kendine has mimarisinden, ülkenin simgesi olan teknelerden ve Katar bayrağından ilham alındı.

Havada Dünya Kupası tarihindeki tüm toplardan daha hızlı hareket ettiği belirtilen Al Rihla, sahada yüksek isabet oranı ve güvenilirlik sağlıyor.

Adidas'da futbol departmanının tasarım direktörlüğünü yapan Franziska Loeffelmann topun öne çıkan özellikleriyle ilgili bilgileri paylaştı.

"Futbol giderek hızlanıyor ve bu nedenle isabet oranı ve havadaki denge daha önemli hale geliyor."

"Yeni tasarım topun havada hareket ederken hızını daha iyi korumasını sağlıyor."

Adidas, 2022 Dünya Kupası'nın resmi maç topu ‘Al Rihla'yı’ tanıttı ⚽️ pic.twitter.com/9MtmdPAsQ5 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 30, 2022

Al Rihla'nın diğer özellikleri neler? Dünya Kupası topunun fiyatı ne kadar?

Al Rihla'nın çekirdeği "isabet ile tutarlılığı" arttıracak ve hızlı oyunu destekleyecek şekilde tasarlandı. Topun üzerinde yer alan 20 panelin sağladığı aerodinami oyuncuların daha isabetli ve daha falsolu vuruşlar yapabilmesine olanak tanıyor.

Yapımında sadece su bazlı mürekkep ve yapıştırıcılar kullanılan Al Rihla, bu özelliğiyle Dünya Kupası topları arasında bir ilk olma özelliğini taşıyor. Topun tanıtımı, Adidas'ın yerel futbol topluluklarına daha fazla "erişilebilirlik ve eşitlik" sağlamak amacıyla düzenlediği turun başlangıcını simgeliyor.

Al Rihla satışlarından elde edilecek gelirin yüzde biri "Ortak Hedef" hareketine bağışlanacak. Topu 30 Mart'tan itibaren adidas.com üzerinden ve Adidas mağazalarından satın almak mümkün.

Topun fiyatı Türkiye'de 1899 TL, ABD'de 165 dolar, Birleşik Krallık'ta 130 sterlin, Avrupa'da ise 155 euro olarak belirlendi.

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