adidas, futbol tarihinin en ikonik vuruşlarından birinin 25. yıl dönümünü kutlayan özel üretim bir krampon olan David Beckham Predator'ı resmen tanıttı. Beckham ile birlikte tasarlanan üçüncü nesil imza model, 6 Ekim 2001'de Yunanistan'a karşı 93. dakikada attığı unutulmaz frikik golüne saygı duruşunda bulunuyor.

Bu dramatik gol, İngiltere'nin 2002 FIFA Dünya Kupası'na katılmasını sağladı; Beckham'ın kritik anlardaki üst düzey performansını perçinledi ve adidas Predator serisinin mirasını tanımladı. Yeni sürüm, Old Trafford'daki o efsanevi öğleden sonra giyilen orijinal kramponlara gönderme yapıyor; klasik futbol mirasını üst düzey işçilikle harmanlayan sade beyaz ve kırmızı renk düzeniyle öne çıkıyor.

adidas

Tasarımın belirleyici özelliklerinden biri, adidas Trefoil logosunun kullanılması. Bu logo böylece bir Predator kramponunda yalnızca ikinci kez yer alıyor. Beckham'ın 2024'te çıkan özel üretim modeli kısa sürede tükendikten sonra Trefoil, onun imza serisiyle özdeşleşti ve adidas Originals tarzı ile üst düzey performans kramponları arasında ayırt edici bir köprü kurdu.

adidas

adidas Predator Elite FT L-Tech konseptinden teknik ilham alan krampon, geleneksel deri işçiliğini modern yenilikle bir araya getiriyor. Tasarımda, klasik kramponların yumuşak top hissi ve doğal konforunu sunan, aynı zamanda günümüz oyununda beklenen hafif desteği koruyan premium deri bir ön bölüm bulunuyor.

adidas

Görünümü tamamlayan unsur ise zengin kırmızı deriyle tamamlanan ve işlemeli bir Trefoil logosuyla süslenen ikonik katlanır dildir. Trefoil motifi silüetin geneline yayılıyor; hem dış hem iç taraftaki Three Stripes, ince tekrar eden logolarla doldurulmuş durumda. Kişisel dokunuşlar arasında dış topuk bölümündeki özel Beckham markalaması da yer alıyor ve böylece nostalji ile modern krampon mühendisliğini buluşturan tasarım tamamlanıyor.

adidas

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