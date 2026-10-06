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David Beckham adidas predator boots 1adidas
Shop at adidasShop at PRO:Direct
Renuka Odedra
Çeviri:

adidas, David Beckham’ın 2001’de İngiltere formasıyla attığı ünlü golden ilham alan özel üretim Predator kramponlarını tanıttı

SHOPPING
BOOTS
D. Beckham
İngiltere

Trefoil logosu yeniden Predator dilinin üzerinde.

adidas, futbol tarihinin en ikonik vuruşlarından birinin 25. yıl dönümünü kutlayan özel üretim bir krampon olan David Beckham Predator'ı resmen tanıttı. Beckham ile birlikte tasarlanan üçüncü nesil imza model, 6 Ekim 2001'de Yunanistan'a karşı 93. dakikada attığı unutulmaz frikik golüne saygı duruşunda bulunuyor.

Bu dramatik gol, İngiltere'nin 2002 FIFA Dünya Kupası'na katılmasını sağladı; Beckham'ın kritik anlardaki üst düzey performansını perçinledi ve adidas Predator serisinin mirasını tanımladı. Yeni sürüm, Old Trafford'daki o efsanevi öğleden sonra giyilen orijinal kramponlara gönderme yapıyor; klasik futbol mirasını üst düzey işçilikle harmanlayan sade beyaz ve kırmızı renk düzeniyle öne çıkıyor.

David Beckham adidas predator boots 2adidas

Tasarımın belirleyici özelliklerinden biri, adidas Trefoil logosunun kullanılması. Bu logo böylece bir Predator kramponunda yalnızca ikinci kez yer alıyor. Beckham'ın 2024'te çıkan özel üretim modeli kısa sürede tükendikten sonra Trefoil, onun imza serisiyle özdeşleşti ve adidas Originals tarzı ile üst düzey performans kramponları arasında ayırt edici bir köprü kurdu.

David Beckham adidas predator boots 3adidas

adidas Predator Elite FT L-Tech konseptinden teknik ilham alan krampon, geleneksel deri işçiliğini modern yenilikle bir araya getiriyor. Tasarımda, klasik kramponların yumuşak top hissi ve doğal konforunu sunan, aynı zamanda günümüz oyununda beklenen hafif desteği koruyan premium deri bir ön bölüm bulunuyor.

David Beckham adidas predator boots 4adidas

Görünümü tamamlayan unsur ise zengin kırmızı deriyle tamamlanan ve işlemeli bir Trefoil logosuyla süslenen ikonik katlanır dildir. Trefoil motifi silüetin geneline yayılıyor; hem dış hem iç taraftaki Three Stripes, ince tekrar eden logolarla doldurulmuş durumda. Kişisel dokunuşlar arasında dış topuk bölümündeki özel Beckham markalaması da yer alıyor ve böylece nostalji ile modern krampon mühendisliğini buluşturan tasarım tamamlanıyor.

David Beckham adidas predator boots 6adidas

Satın al: David Beckham x adidas Predator kramponları

adidas David Beckham Predator kramponları şu anda seçili perakendecilerden ve adidas'ın internet sitesinden satın alınabiliyor.


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