Manchester United, SPZL F.C. projesinin son versiyonu için adidas ile resmen güçlerini birleştirdi ve maç günü mirasıyla tribün modası arasındaki boşluğu kapatan, özel bir 2026 Sonbahar/Kış kapsül koleksiyonunu piyasaya sürdü.

Önceki SPZL F.C. lansmanlarının başarısının ardından bu yeni koleksiyon odağını tamamen Old Trafford'a çeviriyor ve şehrin zengin alt kültürlerinden, müziğinden ve Kuzey Batı İngiltere'deki maç günlerinin kendine has atmosferinden güçlü biçimde ilham alıyor.

Lansmanı kutlamak için adidas ve United, kampanyanın yüzü olması adına ikonik bir üçlüyü bir araya getirdi: mevcut Manchester United hücum oyuncusu Bryan Mbeumo, kadın takımının savunmacısı Dominique Janssen ve efsane eski golcü Dimitar Berbatov.

adidas

Kulübün iç saha stadı fonunda çekilen kampanya, modern futbol yeteneğini nostaljik tribün zarafetiyle harmanlayarak nesiller boyunca Manchester United taraftarlarının otantik ruhunu yansıtıyor.

Kapsül koleksiyonunun merkezinde, gündelik taraftar kültürü sahnesi için yeniden tasarlanmış klasik bir silüet olan Manchester United SPZL F.C. SL83 spor ayakkabı yer alıyor. Giyim serisinin öne çıkan parçası ise kırmızı ve beyaz Three-Stripes ile özel SPZL grafiklerle süslenmiş siyah kısa kollu forma. Buna ek olarak uzun kollu bir polo, klasik tam fermuarlı bir eşofman üstü ve saha dışındaki yaşam için tasarlanmış uyumlu eşofman altı da koleksiyonda bulunuyor.

adidas

adidas Spezial'ın kurucusu Gary Aspden tarafından hazırlanan SPZL F.C. serisi, 2024'teki ilk çıkışından bu yana spor, yaşam tarzı ve müziğin kesişim noktasını sürekli olarak keşfediyor. Manchester United ile yapılan bu son iş birliği de bu anlayışı pekiştiriyor ve futbol kültürünün sahadaki 90 dakikanın çok ötesine uzanarak bunu yaşayan taraftarların günlük stiline de taşındığını vurguluyor.

adidas

Satın al: Manchester United x adidas SPZL F.C. koleksiyonu

adidas SPZL F.C. x Manchester United FW26 koleksiyonu, sınırlı sayıda olmak üzere şu anda satışta. Taraftarlar bu kapsül koleksiyona doğrudan adidas, Manchester United Direct çevrim içi mağazası ve Old Trafford Megastore üzerinden mağazada ulaşabilir.



