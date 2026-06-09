adidas, 2026 Dünya Kupası'nın çarpıcı kaleci formalarıyla 90'lara geri dönüyor

Dünya, 2026 Dünya Kupası için Kuzey Amerika’ya akın ederken, tüm gözler doğal olarak neslinin en yetenekli oyuncularına, son teknoloji ürünü maç toplarına ve canlı renkli saha formalarına çevrilmiş durumda. Ancak bu yaz, kale direkleri arasındaki oyuncular da ciddi bir yenilenmeye imza atıyor.

adidas, turnuva için küresel kaleci forması serisini resmi olarak tanıttı ve 90'ların ortalarındaki nostaljiyi en son teknoloji performans özellikleriyle dengeledi. 1994 Dünya Kupası'nın ikonik ve kaotik tasarımlarını hatırlıyorsanız, Three Stripes'ın hazırladıklarını çok seveceksiniz, her ne kadar modern çağ için bu çılgınlığı biraz azaltmış olsalar da.

Yeni tasarım, formanın göğsünün ortasından aşağıya doğru uzanan ince, geometrik ve tonlu bir desene sahip. Omuzlar, kollar ve yanlarda düz, minimalist renkler kullanarak, grafik ağırlıklı retro tasarım ile modern minimalizm arasındaki boşluğu dolduruyor.

adidas

Yedek kaleci formaları için harika bir hamle yapan adidas, ikonik Trefoil logosunu kullanarak formaları markanın klasik yaşam tarzı mirasına doğrudan bağlıyor; ana formalar ise şık ve modern üç şeritli performans markasını taşıyor.

Formaların öne çıkan özellikleri arasında, ülkenin 1990 ve 1993 kaleci formalarından doğrudan ilham alan Arjantin forması yer alıyor. Modern bir bakış açısıyla yeniden tasarlanan tasarım, geometrik üçgen unsurlarla canlandırılan baskın siyah bir zemin içeriyor. Parlak mavi ve pembe gradyanlar, formanın alt kısmı ve şortlarda göze çarpıyor.

adidas

Eş ev sahibi Meksika'nın ana kaleci forması, MX harflerinin soyut bir yorumunu içeriyor ve cesur ve etkileyici bir tasarım diliyle Meksika kültürünü kutlayıp yansıtıyor. Meksika'nın deplasman kaleci forması için ise odak noktası, güçlü bir ulusal kimliği korurken taze bir renk ifadesi sunmak.

1990'ların Japon modasındaki ifade gücü yüksek estetikten ilham alan ev sahibi forması tasarımı, retro enerjiyi köklü Japon kültürel sembolizmiyle birleştiriyor. Sonuç, geleneksel olarak kaleci pozisyonuyla ilişkilendirilen korkusuz yaratıcılığı kutlarken, ülkenin zengin mirasını modern ve performans odaklı bir bakış açısıyla yansıtan çarpıcı bir görsel kimlik.

adidas

Almanya'nın iç saha kaleci forması için, geçmişteki adidas Almanya kaleci formalarından ilham alınarak yeşil bir zemin kullanıldı. Grafik tasarım, elmas şekilleri etrafında şekillendirildi ve iç saha ile deplasman saha formaları ile kaleci formaları arasında görsel bir bağlantı oluşturarak, sahadaki tüm görünümlerde tutarlı bir federasyon kimliği sağladı.

Alışveriş: adidas x 2026 Dünya Kupası kaleci formaları

2026 Dünya Kupası için tasarlanan adidas kaleci formaları, adidas web sitesinden satın alınabilir.







