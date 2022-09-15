Adidas, 2022 Dünya Kupası retro kaleci koleksiyonunu piyasaya sürdü: Arjantin, İspanya ve daha fazlası

90'lar ilhamlı retro tasarımları sevdiniz mi?

2022 Dünya Kupası yaklaşırken, büyük markalar birer birer Dünya Kupası temalı yeni ürünlerini ve formalarını piyasaya sürüyor; Adidas da bunlardan biri.

Adidas, Arjantin, Almanya, İspanya, Belçika ve Meksika için cesur tasarımlar içeren ikon kaleci forma koleksiyonuyla 90'lara geri döndü.

adidas

Adidas 90'lar ilhamlı ikon kaleci formaları nasıl alınabilir?

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Formalar 12 Eylül'de Adidas'ın internet sitesinde satışa sunulmuştu. Şimdi bazılarına hep beraber göz atalım.

Arjantin

adidas

Arjantin, 1990 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya karşı yetersiz kalmıştı. Ancak Sergio Goycochea'nın giydiği mor-siyah ikonik formayı herkes hatırlıyordur. Adidas'ın retro forma koleksiyonunda yine bu desenler ve renkler karşımıza çıkıyor.

Almanya

adidas

Arjantinden sonra bahsettiğimiz senenin şampiyonu olan Almanya'nın ikonik kaleci formasına göz atalım. Alman kaleci Bodo Illgner, milli takımı Arjantin'e karşı üçüncü kez Dünya Kupası kazandığında çarpıcı bir mor-beyaz forma giyiyordu.

Tasarım onun pembeyle süslenmiş ve biraz modernize edilmiş hali ancak 90'lar havasını korumayı başarıyor.

Meksika

adidas

Cesur ve ışıltılı renklerle hatırlanacak biri varsa o da 'dünyanın en çok gol atan kalecilerinden' 90'ların Jorge Campos'udur. Forma, Campos'un yıllar boyunca giydiği tüm renklerden; pembeden, sarıdan ve, limon yeşilinin bütün parlak tonlarını iç içe geçiriyor.

İspanya

adidas

İspanyol forması, formanın yarısında sivrileşen tasarım kullanan 90'ların adidas kaleci şablonundan ilham almıştır. Liverpool taraftarları 1995/96 sezonundan Adidas tasarımlarını hatırlayacağı için, bu formaya aşina olabilir.

Belçika

adidas

Belçika'nın ikon forması, geçmişten ilham almak yerine Belçika'da yapılan uluslararası elektronik müzik ve dans festivali Tomorrowland'den ilham alıyor.