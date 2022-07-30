Adı Sevilla ile anılan Victor Nelsson'dan transfer ve lakap açıklaması: "Kuzeyin Kralı benim"

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı yeni sezon öncesinde iddialı açıklamalar yaptı.

Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın Galatasaray'dan Victor Nelsson'u da kadrosuna katmak istediği konuşuluyor.

Genç futbolcu, Avusturya’nın Innsbruck kentindeki Stans kasabasında gerçekleştirilen ikinci etap yurt dışı kampında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Transfer sorusuna 'sıkıcı' bir yanıt veren Danimarkalı stoper, 'Kuzeyin Kralı' lakabı konusunda ise iddialı konuştu.

Ne söyledi?

Medipol Başakşehir’in Norveçli hücum oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile Galatasaray’da top koşturduğu dönemde vatandaşı Martin Linnes arasında atışmaya neden olan, Trabzonsporlu taraftarların eski golcüleri Norveçli Alexander Sörloth ve mevcut santrfor Danimarkalı Andreas Cornelius için kullandıkları 'Kuzeyin Kralı' lakabına Nelsson da talip oldu.

Game of Thrones dizisiyle popüler olan 'Kuzeyin Kralı' lakabıyla ilgili, "Sence dünyada ve Türkiye’de ‘Kuzey’in Kralı’ kim?" şeklindeki soruya sarı-kırmızılı futbolcu, "Dünya genelini bilmiyorum ama Türkiye’de ‘Kuzeyin Kralı’ benim" yanıtını verdi.

Victor Nelsson, "Bu iddian Viking kanlarından mı geliyor?" denmesi üzerine, "Evet. Bu espriye çok rastlıyorum. Böyle diyebiliriz. Bence keyifli bir söyleyiş şekli" ifadelerini kullandı.

Nelsson, Sevilla'ya gidecek mi?

Galatasaray’da geçen sezon birlikte forma giydiği Marcao’yu transfer eden Sevilla’dan teklif alıp almadığının sorulması üzerine Nelsson, "Zor bir soru. Sıkıcı bir cevap vermem gerekecek. Bunun üzerine yorum yapma veya başka bir şey söyleme şansım yok. Yorumsuz olarak bırakıyorum" diye konuştu.

"Galatasaray’da oynamayı çok seviyorum ve burada olduğum için keyif alıyorum."

Yüzde yüzünü veriyor

"Galatasaray ismini duyduğumda hemen çevreme gitmek istediğimi söyledim. İnanılmaz büyük bir kulüp ve bütün dünyada bilinen, tanınan bir takım. Geçen sezon şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorduk ama ligde istediklerimizi gerçekleştiremedik. Galatasaray, benim için çok büyük bir takım."

"Ben her zaman yüzde 100’ümü veren bir oyuncuyum. Bunun için ücret alıyorum. Ben Galatasaray’ın bir çalışanıyım. Her zaman yüzde 100’ümü vermem gerekiyor. Geçen sezon kötü geçtiği için insanların yüzü düştü ama ben her zaman elimden geleni yaptım. Ancak önemli olan takımın performansıydı. Bireysel bir spor yapmıyoruz."

"Abdülkerim ile birbirimize alışmamız gerekiyor"

"Apo ile birbirimize alışmamız gerekiyor. Birbirimizden öğreneceğimiz şeyler de var. Marcao ile oynamaya başladığımızda da benzer şeyler olmuştu. Alışmamız için zaman gerekmişti. Apo ile birbirimize alışacağız."

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyeceklerini hatırlatan 23 yaşındaki stoper, “Ancak bu durumdan pozitif bir şey çıkarmamız gerekirse daha fazla antrenman yapma şansımız olacak. Hem taktik çalışacağız hem fizik olarak gelişeceğiz hem de takım olarak bir arada olabileceğiz. Bu zamanı bu şekilde kullanabiliriz.” şeklinde konuştu.

"Galatasaray taraftarı kazanan bir takım izlemeye alışkın"

Victor Nelsson, sarı-kırmızlı taraftarların kendisini iyi hissettirdiğini söyledi. Taraftarları öven Nelsson, şunları kaydetti:

"Galatasaray taraftarı inanılmaz. Aynı zamanda biraz talepkar da. Çünkü kazanan bir takım izlemeye alışkınlar. Geçen sezonu pek iyi geçiremedik ama iyi veya kötü maçlarımızda beni çok desteklediler. İlk geldiğimde o kadar insanın bizi desteklemesi muazzam bir duyguydu. Galatasaray taraftarı harika hissettiriyor. Beni veya takımımızı destekleme şekilleri inanılmaz."

"Bazı insanlar sıkıcı bulabilir ama ben normal bir şekilde evde oturmayı tercih ediyorum. Dışarıya çok çıkmayı sevmem. Kız arkadaşımla 2 tane köpeğimiz var. Onlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Gösterişi sevmiyorum. Sakin bir hayatı tercih ediyorum."