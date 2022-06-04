Adı PSG'yle anılan Jose Mourinho'dan önemli açıklama: "Egomu kontrol etmeyi öğrendim"

Portekizli çalıştırıcı Roma'nın başına geçtiği günden bu yana büyük bir değişim yaşadığını düşünüyor.

Jose Mourinho, Roma'daki ilk sezonunda yakaladığı başarının arkasında egosunu kontrol edebilme becerisinin yattığını söyledi.

Hayal kırıklığıyla sonuçlanan Tottenham macerasının ardından geçen yaz Roma teknik direktörlüğüne getirilen Mourinho'nun eski günlerine dönemeyeceğini düşünenlerin sayısı hayli fazlaydı.

Ancak Roma'yı Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğuna taşıyan Mourinho, kulübün 14 yıllık kupa hasretine son vermişti.

Ne söyledi?

Lizbon Üniversitesi'nde koordinatörlüğünü yaptığı Üst Düzey Futbol Antrenörlüğü bölümünden mezun olan öğrencilerle buluşan Mourinho, Konferans Ligi şampiyonluğunu şu şekilde betimledi:

"Daha önce hiç böyle hissetmemiştim. Bu bizim için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak gibiydi."

Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanan, dört farklı kulüpte sekiz lig şampiyonluğu yaşayan Mourinho, son 12 ayda 'special one' kimliğini bir kenara bırakıp yaklaşımını nasıl değiştirdiğini şöyle açıkladı:

"Egolarımı bir kenara bıraktım, kendimden çok çevremdekiler için yaşayan bir insana dönüştüm."

Mourinho, PSG'nin başına geçecek mi?

Portekizli teknik adam gelecek sezon Roma'da kalmak istediğini belirtmişti.

"Kalıyorum, bu konuda şüpheniz olmasın. Dedikodular çıksa bile tek isteğim Roma'da kalmak."

Fakat TalkSPORT'un haberine göre; Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino'nun yerine Mourinho'yu göreve getirmek istiyor.

Mourinho, 2019'da Tottenham'ın başına geçtiğinde koltuğu yine Pochettino'dan devralmıştı.

PSG Fransa Ligi'nde şampiyonluk unvanını Lille'den geri alsa da, Messi transferine rağmen Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan başarısızlık Pochettino'nun takımdaki geleceğini tartışmaya açmıştı.