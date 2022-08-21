Adı PSG ile anılan Rashford transfer iddiaları ve Manchester United'daki geleceği hakkında konuştu

Kırmızı Şeytanlar'ın altyapısından yetişen Rashford'ın kulüpten ayrılacağı yönünde haberler çıkmıştı.

Marcus Rashford, Manchester United'da kalmak istediğini ve Paris Saint-Germain'e gideceği yönündeki dedikodulara kulak asmadığını açıkladı.

Son dönemde sakatlıklar ve formsuzlukla boğuşan 24 yaşındaki forvet 2021/22 sezonunu sadece beş golle tamamladı.

Buna karşın Fransız devi PSG'nin transfer listesine girmeyi başaran Rashford, şu anda takım değiştirmekten çok Gareth Southgate'in Dünya Kupası için belirleyeceği İngiltere kadrosuna girmeye odaklanıyor.

Marcus Rashford, Manchester United'dan ayrılacak mı?

Sky Sports'a konuşan Rashford, United'a olan sadakatini dile getirdi.

"Kendimi %100 United'a adadım. Bu konu benim için tartışmaya kapalı."

"Değişmeyen tek şey antrenmanlara ve maçlara çıkarken sergilediğim kararlılık. İçinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun kendim, ailem, arkadaşlarım ve taraftarlar için %100'ümü vereceğim."

Şu ana kadar United formasıyla 305 maça çıkan Rashford'a kariyerini burada bitirme ihtimali de soruldu.

"Ben her zaman mümkün olduğu kadar uzun süre Manchester United'da kalmayı ve burada kupalar için savaşmayı istedim."

"Umarım yeniden şampiyonlukları kovalarız. Bunun için elimden geleni yapıyorum."

Manchester United doğru yolda mı?

Geçen sezon 58 puanla Premier Lig tarihindeki en kötü derecesini elde eden United'da düşüş yaşayan tek isim Rashford değildi.

Teknik direktörlüğe Erik ten Hag'ı getiren takım buna karşın Brighton ve Brentford yenilgileriyle yeni sezona da kötü girdi.

Rashford düzlüğe çıkmak için ne yapmaları gerektiğini şu sözlerle anlattı:

"Geçen sezon potansiyelimizin gerisinde kaldık, olmamız gereken noktaya ulaşamadık."

"Şu anda bir geçiş sürecindeyiz. İçinde bulunduğumuz durumun farkında olmalı ve her gün kendimizi zorlamaya devam etmeliyiz."

"Ten Hag'ın adapte olmak için zamana ihtiyacı var. Önemli olan teknik direktörün bizden istediği şeyleri keyif alarak yapabilmek."

"Ten Hag takım olarak sıkı çalışmamızı ve oynadığımız futboldan keyif almamızı istiyor. Hep söylemişimdir, sıkı çalışan bir takımda her şey 10 kat daha keyifli oluyor."

United, Pazartesi günü Old Trafford'da Liverpool'u konuk edeceği kritik maça kulübün sahibi olan Glazer ailesine yönelik protestoların gölgesinde çıkacak.