Eintracht Frankfurt beklenen reaksiyonu göstererek Bundesliga'da bir krizin eşiğinden döndü. Teknik direktör Adi Hütter'in takımı, RB Leipzig karşısında aldığı 6-0'lık ağır yenilgiden altı gün sonra ikinci yarıdaki performansını yükselterek 1. FC Köln'ü 1-0 (0-0) mağlup etti ve önemli bir anda sezonun ikinci galibiyetini aldı.

Milli futbolcu Younes Ebnoutalib (77.) attığı golle yenilginin bir ölçüde telafi edilmesini sağlarken Frankfurt bu sezon ilk kez kalesini gole kapattı. Eintracht, 6. haftanın açılışında düşme hattına doğru daha fazla gerilemekten kurtuldu ve gelecek hafta Borussia Dortmund deplasmanında vereceği zorlu sınav öncesinde orta sıralara yükseldi. Köln'de ise geçen haftaki derbi galibiyetinin yarattığı heyecan bir ölçüde söndü.

Leipzig'deki ağır yenilginin ardından Hütter, takımından "Cuma günü sonuna kadar mücadele edip didindiğimizi gösterecek bir oyun sergilemesini" istemişti. Avusturyalı teknik adamın belirlediği parola, "İlk dakikadan itibaren ısırmak, tırmalamak, çimdiklemek"ti. Hütter ayrıca 4-2-2-2 dizilişine döndü ve üç değişiklik yaptı. Ancak son dönemde zayıf kalan savunmaya dokunmadı. Hücumda Alman milli takımından Jonathan Burkardt ve Ebnoutalib ikilisine şans verdi. İlk 11'de yer almayan Can Uzun ise sonradan da oyuna girmedi. Bu, o güne kadar her maça ilk 11'de başlayan Eintracht Frankfurt'un büyük umudu için bir uyarı niteliğindeydi.

Hütter, kararını Sky'a açıklarken stadı ateşe vermek gerektiğini, "bunun yalnızca oyuncuların isimleri sayesinde olmayacağını" söyledi. "Sonuçta sahada gösterdiğimiz performans da her zaman önemli." Uzun'un yerine Mario Götze ilk 11'de başladı.

Hütter'e göre Borussia Mönchengladbach'ı derbide 2-1 yenerek "iştahlanan" Köln'de, sakat eski Frankfurtlu Ellyes Skhiri ve Mikey Moore dışında geçen haftanın derbi kahramanları ilk 11'de yer aldı. Wagner, takımının geçen haftaki galibiyetten "büyük cesaret ve çok fazla özgüven" çıkarabileceğini ve çıkarması gerektiğini söylemişti.

İki takım da maça büyük motivasyonla başladı; konuk ekip neredeyse hemen golü buluyordu. Uzun bir topun ardından Nnamdi Collins pozisyonu yanlış değerlendirdi, Bülter kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak 46. saniyede Noah Atubolu'yu geçemedi. Frankfurt'un karşı atağında Ebnoutalib müsait pozisyonda topa istediği gibi vuramadı (3.). Ne var ki hareketli geçen ilk dakikaların ardından tempo hızla düştü ve iki takım da hücumda fazla etkili olamadı.

Frankfurt, Köln'ü büyük ölçüde ceza sahasının dışında tuttu ancak arada toplar savunmayı aşmayı başardı. Bir serbest vuruşun ardından Atubolu, Bülter'e karşı bir kez daha kurtarış yapmak zorunda kaldı (32.). Frankfurt, Hütter'in istediği sertliği ise ancak zaman zaman gösterdi.

İlk yarının bitiş düdüğü çalmak üzereyken Said El Mala, bireysel çabasının ardından yakaladığı fırsatı değerlendiremedi (45+3). İkinci yarıya daha baskılı başlayan Frankfurt'ta Ebnoutalib'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı (49.). Ev sahibi ekip baskısını sürdürdü. Lilian Brassier (55.) Schwäbe'yi sınadı, Chaibi'nin (58.) kafa vuruşu da isabetsizdi. Diğer tüm çabalar sonuçsuz kalırken sonradan oyuna giren Noel Aseko, zekice bir hamleyle Ebnoutalib'i pozisyona soktu. Ebnoutalib de topu yakın mesafeden ağlara gönderdi.