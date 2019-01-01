Adı Galatasaray'la anılan Fatih Öztürk, Akhisarspor'da kadro dışı kaldı

Akhisarspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fatih Öztürk'ü kadro dışı bıraktı.

Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'da deneyimli file bekçisi Fatih Öztürk'le ilgili flaş bir karar alındı. Galatasaray'a transferi konuşulan Fatih Öztürk, Ege ekibinde kadro dışı bırakıldı.

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Öztürk'ün menajeri Ulaş Ortakaya, ''Akhisarspor, Fatih'in bitecek olan sözleşmesini uzatmak istedi. O da bu öneriyi şu anda kabul etmedi. Kadro dışı kalmasının nedeni bu'' ifadelerini kullandı.

Fatih Öztürk, 2015'in yaz transfer döneminde katıldığı Akhisarspor'da dördüncü sezonunu geçiriyor. 1.91'lik deneyimli kaleci daha önce Trabzonspor, 1461 Trabzon, Eyüpspor ve Gölcükspor gibi takımlarda forma giydi.

32 yaşındaki futbolcunun Akhisarspor'daki sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor.