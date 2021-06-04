Adı Fenerbahçe ile anılan Paulo Sousa hakkında açıklama

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından biri olduğu iddia edilen Paulo Sousa hakkında Polonya Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı basın toplantısında Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı. Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden sarı - lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Paulo Sousa...

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zbigniew Boniek neler söyledi?

Başkan Boniek, Paulo Sousa'ya çeşitli kulüplerin ilgisi olduğu yönünde çıkan haberlerin birer söylentiden ibaret olmadığını ifade etti.

"Her iyi futbolcuya ve teknik direktöre her zaman teklifler vardır. Futbolda bunlar çok normal. Mesela Carlo Ancelotti'nin Everton ile bir kontratı vardı ama Real Madrid'e geçti.

"Paulo Sousa hakkında birçok şey çıktı ve bunlar sadece söylenti değil. Bazı kulüplerin ona ilgisi olduğunu duydum. Ancak Sousa'nın burada bizimle bir sözleşmesi var ve kendisini burada mutlu hissediyor.

"Şu anda tamamen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na odaklanmış durumda."

Paulo Sousa'nın kariyerinden satırbaşları

Futbolculuk kariyerinde Juventus, Dortmund ve Inter gibi takımlarda forma giyen Portekizli çalıştırıcı, antrenörlük kariyerine 2008 yılında Portekiz Milli Takımı'nda Carlos Queiroz'un yardımcısı olarak başladı.

İlk teknik direktörlük deneyimini Queens Park Rangers'ta yaşayan Sousa sırasıyla, Swansea City, Leicester City, Videoton, Maccabi Tel Aviv, Basel, Fiorentina, Quanjian ve Bordeaux takımlarını çalıştırdı.

Başarılı çalıştırıcı Ocak 2021'de Polonya Milli Takımı'nın başına geçti.