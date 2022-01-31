Adı Chelsea'yle anılıyordu: Barcelona, Ousmane Dembele'ye Premier Lig'den teklif geldiğini doğruladı

Barcelona başkanı Joan Laporta, Ousmane Dembele için bir Premier Lig kulübünden teklif aldıklarını açıkladı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dembele ile Barcelona arasında uzun süre devam eden görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Fransız oyuncuya rest çeken Barcelona, Dembele'nin imzaya yanaşmadığı takdirde takımdan gönderileceğini açıklamıştı.

Bu sezon Barcelona formasıyla 11 maça çıkan Dembele ile Chelsea'nin ilgilendiği iddia ediliyor.

Laporta ne söyledi?

Laporta transfer döneminin bitimine saatler kala Dembele için bir kulübün kendileriyle temasa geçtiğini belirtti.

Mundo Deportivo'ya konuşan Barcelona başkanı, "Birçok farklı çözüm önerisi sunduk, bunların sonuncusu ise Dembele'nin İngiliz kulübünden gelen teklifi kabul etmesine bağlı" ifadelerini kullandı.

Tuchel ile iletişimde

Chelsea menajeri Thomas Tuchel, Dembele'yle ilgili soruları şu şekilde yanıtlamıştı:

"Yakın temasta değiliz, ama ben Paris'teyken, onun Fransa milli takımında olduğu dönemlerde görüştük. Birkaç kez de mesajlaştık."

Tuchel, Dembele konusundaki gerçek niyetini basınla paylaşmayı seçmese de, Fransız oyuncuyu kadrosunda görmek için bir hamle yapmış gibi gözüküyor.

Dembele'nin Barcelona karnesi

2017'de Borussia Dortmund'dan transfer edilen Dembele, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen performansın uzağında kaldı.

Fransız yıldız, İspanya'da geçirdiği dört buçuk yılda sadece 129 maçta forma giyebildi.

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