Adı Beşiktaş ile anılan Polonyalı forvet Adam Buksa, Ligue 1 takımı Lens'e transfer oldu

Siyah-beyazlıların transfer listesinde olduğu iddia edilen oyuncu, Fransa'nın yolunu tuttu.

Adam Buksa gelecek sezon Lens'in formasını terletecek.

MLS ekiplerinden New England forması giyen 25 yaşındaki santrforun adı bir süredir Beşiktaş ile anılıyordu.

Kariyeri boyunca Polonya takımlarında top koşturan Adam Buksa, ilk yurt dışı deneyimini ABD'de yaşadı.

Lens, Adam Buksa için ne kadar ödeyecek?

Fransız ekibinin New England'a Adam Buksa için 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia ediliyor.

Sağlık kontrolünden yakın bir zamanda geçecek olan Polonyalı golcü, Lens'e 5 yıllık imza atacak.

Adam Buksa'nın performansı nasıl?

25 yaşındaki forvet bu sezon kulübünde 13 maça çıkarken 11 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Polonya Milli Takımı'nda da forma giyen Buksa, 7 maçta 5 gol sevinci yaşadı.

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