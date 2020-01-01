Adı Beşiktaş ile anılan Alvaro Montero: Avrupa'da oynamayı hayâl ediyorum

Siyah-beyazlıların yeni sezonda kalesini teslim etmek istediği iddia edilen Kolombiyalı kaleci geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği söylenen Kolombiyalı kaleci Alvaro Montero, transfer iddiaları hakkında konuştu.

'da yayın yapan Antena 2 televizyonuna konuşan Montero, "Transferdeki gelişmeler hakkında konuşmak çok güç. Ben şu an Tolima'dayım. Kulüpler arasında anlaşmadan müdâhil olamam. Bugünlerde sürekli bana transferimle ilgili sorular soruyorlar, ama cevap veremiyorum. Çünkü vereceğim her türlü cevap kulübüme saygısızlık olur. Eğer kulübüm anlaşırsa bana da iletir ve o dakikadan sonra ben de transfere müdâhil olarak görüşme yapabilirim. O ana kadar bir şey söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.

Montero, hayalinin Avrupa'da bir kulüpte oynamak olduğunu belirterek, "Kişisel gelişimim ve hedeflerim için kendime yeni bir macera istiyorum. Eğer Tolima'da da kalırsam bundan minnettar olurum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ederim. Avrupa'dan teklif gelirse de kulübümü kabul etsinler diye sıkıştırmam" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Daha fazla takım

'da oynamayı hayal ettiğini belirten Montero, "Hayallerim Güney Amerika'nın ötesinde. Bir gün Manchester United'ın kalesini korumak en büyük hayalim. Kolombiya Millî Takımı'ndaki teknik direktörüm Carlos Queiroz da hayalime destek veriyor. Kendimi geliştirmem için bana tavsiyeler veriyor" dedi.