GOAL ve Spox muhabiri Johannes Ohr'un edindiği bilgiye göre; Robert Lewandowski basında yer alan iddiaların aksine Barcelona ile anlaşmadı.

Polonya kaynaklı bir haberde; Bayern Münih'in sözleşme yenileme konusundaki isteksizliği nedeniyle mutsuz olan Lewandowski'nin Barcelona'yla üç yıllık prensip anlaşması yaptığı öne sürülmüştü.

Ancak bu haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Yine de Lewandowski'nin yazın Almanya'ya veda etme ihtimali sürüyor.

Kararını vermedi

GOAL ve Spox, Lewandowski'nin önümüzdeki haftalarda Bayern yönetimiyle masaya oturacağı bilgisine ulaştı.

2014'te Borussia Dortmund'dan transfer edilen 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Sözleşmenin bitimine altı aydan uzun bir süre olması nedeniyle, Barcelona'nın Lewandowski ile masaya oturabilmek için Bayern'den izin alması gerekiyor. Alman kulübünün şu aşamada böyle bir şeye izin verme niyeti yok.

Lewandowski Ocak 2023'e kadar yeni sözleşme imzalamadığı takdirde diğer kulüplerle transfer görüşmesi yapma hakkına kavuşacak.

Ancak oyuncunun menajeri Pini Zahavi şimdiden seçenekleri değerlendirmeye başladı ve uygun şartlar sağlandığı takdirde Lewandowski'yi gelecek sezon yeni bir formayla izleyebilriiz.

Kilit nokta maaş

Bayern'i ve Barcelona'yı pazarlıklarda en fazla zorlayacak konu Lewandowski'nin maaş talebi.

Bavyera ekibinden bonuslarla birlikte yılda yaklaşık 25 milyon euro kazanan Lewandowski, kulübün en pahalı isimleri arasında yer alıyor.

Sportif direktör Hasan Salihamidzic geçen ay yaptığı açıklamada, pandeminin yaralarını sarmaya çalıştıklarını ve finansal olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirtmişti.

Kısa süre önce büyük bir ekonomik kriz yaşayan Barcelona da maaş konusunda eskisine göre daha sıkı davranıyor.

La Liga yönetimi Barcelona'nın 2021/22 sezonundaki harcama limitini -144 milyon euro olarak belirledi. Buna göre, Katalan ekibinin transfer yapabilmek için giderlerini azaltması, ya da ekstra kaynak yaratması gerekecek.