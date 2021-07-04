Euro 2020’ye damga vuran Alman sol bek, turnuvayı kapatmasının ardından gelen transfer tekliflerini düşüneceğini belirtti.

Adı Barcelona ile anılan Gosens, Katalan ekibine transfer olmaya sıcak baktığını dile getirdi.

Almanya’nın F Grubu’nda oynadığı Portekiz, Fransa ve Macaristan maçlarında beğenileri toplayan ve bir gol iki asistlik bir performansa imza atan Gosens, Avrupa devlerinin transferdeki önceliği haline geldi.

Barcelona’nın da Alman sol bekle ciddi bir şekilde ilgilendiği bilinirken 26 yaşındaki Gosens’in, menajerliğini de üstlenen babasıyla biirlikte gelen teklifleri düşüneceği ifade edildi.

Neler söylendi?

Sport1’e konuşan Gosens, geleceğine dair şu açıklamalarda bulundu: “Teklifleri şimdi değerlendireceğim. Avrupa Şampiyonası süresince babamı uyardım ve beni bu konularda meşgul etmemesini söyledim.”

“Şimdi tekrar evimdeyim ve onunla görüşüp önümdeki seçenekleri değerlendireceğim.”

“Turnuva boyunca ’Transferim hakkında en ufak bir şey bilmiyorum.’ derken yalan söylemiyordum. Tamamen Avrupa Şampiyonası’na odaklanmış durumdaydım.”

Gosens’in Atalanta karnesi

Euro 2020’de alkışları toplayan Gosens, Serie A’da da oldukça başarılı bir sezonu geride bırakmıştı.

2020-21 sezonunda Atalanta formasıyla 11 gol atan ve 6 asist yapan Alman sol bek, kulübüyle en verimli sezonunu geçirmişti.

Genele baktığımızda ise Gosens, Atalanta formasını toplamda 149 kez terletti ve 27 gole imza attı.

Robin Gosens, Euro 2020’deki parlak performansıyla teknik direktörü Gian Piero Gasperini’den de övgü almıştı: “Gosens’in Almanya’nın oyununda büyük bir yeri vardı ve bu sistem bizim Atalanta’daki sistemimizle de benzer noktalara sahipti.”

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