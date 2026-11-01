Barcelona, Faslı yetenek Abdessamad Ezzalzouli'yi 7,5 milyon euro karşılığında elden çıkardı. Bu transfer, oyuncunun Real Betis ile sergilediği üst düzey performanslara rağmen kulübü büyük bir mali kazançtan mahrum bırakabilir; zira Ezzalzouli, bireysel yetenekleri ve maçlardaki etkisiyle, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde, Endülüs ekibinin en öne çıkan yıldızlarından biri hâline geldi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, teknik direktörü Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, tarihinin en iyi başlangıcını yapıyor. La Liga puan tablosunda üst sıralarda yer alan Endülüs ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup unvanını korudu ve ilk 3 maçından 9 puan toplayarak tam not aldı.

Ezzalzouli de sol kanattaki üst düzey performansı, bire bir mücadelelerde rakiplerini geçme konusundaki olağanüstü yeteneği ve topu geri kazanma yolundaki savunma katkısıyla bu parlak gidişatın ardındaki temel unsurlardan biri; böylece yetenek ile fedakârlığı bir araya getiren bir oyuncu örneği sunuyor.

Ezzalzouli'nin Barcelona ile öyküsü, genç Faslı oyuncunun İkinci Lig "B"de Hércules ile oynadığı dönemde yetenekleri ve sol ayağıyla oynama kabiliyetiyle dikkat çektiği 2021 yazında başladı. Katalan kulübü, Ramón Planes'in gelecek vadeden yetenekleri keşfetme becerisinden faydalanarak oyuncuyu takibe almaya karar verdi.

Ezzalzouli, İspanya'ya küçük yaşta anne ve babasıyla birlikte geldi ve futbol kariyerine Hércules kulübünün alt yaş kategorilerinde başladı. Daha sonra on sekiz yaşındayken Rico Pérez stadında A takımda ilk on bir içinde forma giydi.

Barcelona'nın gözlemcilerinden olumlu değerlendirmeler alan oyuncu için Katalan kulübü, 2021 yaz transfer döneminin son gününde, sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyerek 2 milyon euro karşılığında transferi tamamladı.

Ezzalzouli, Barcelona'nın yedek takımına katıldı; ancak gösterdiği iyi performanslar kısa sürede ona A takımda boy gösterme fırsatı verdi. İlk La Liga maçını 30 Ekim 2021 tarihinde, Ronald Koeman'ın ayrılışı ile Xavi Hernández'in gelişi arasında kısa bir süre takımı çalıştıran Sergi Barjuán yönetiminde Deportivo Alavés karşısında oynadı.

Aynı sezon içinde Faslı oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Osasuna'ya geçti ve performanslarıyla olumlu bir izlenim bıraktı.

Real Betis, Barcelona'nın yaşadığı ağır ekonomik krizi fırsat bilerek Ezzalzouli'yi 7,5 milyon euro karşılığında transfer etti. Anlaşmada Katalan kulübü, oyuncuyu 2024 yılına kadar 20 milyon euro, 2025 yılında ise 25 milyon euro karşılığında geri satın alma hakkını saklı tuttu.

Ayrıca anlaşma, Real Betis'in oyuncuyu gelecekte satması hâlinde Barcelona'nın bu satış bedelinin %50'sini almasını öngörüyordu; ancak Brezilyalı Vitor Roque'nin erken ayrılışı bu oranı %20'ye düşürdü.

Bu maddeler uyarınca, herhangi bir kulüp Ezzalzouli'nin sözleşmesindeki 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini devreye sokmaya karar verirse, Barcelona bu transferden yalnızca 12 milyon euro alacak; bu da serbest kalma bedelinin %20'si olan payına denk geliyor.

Bu da Katalan kulübünün elde edebileceği muhtemel gelirin, diğer kulüplerin üst düzey performans sergileyen oyuncularla anlaşmak için ödediği meblağlardan çok daha az olacağı anlamına geliyor.

Anthony Gordon ve Karim Adeyemi transferleriyle yapılan kıyaslama bu farkın büyüklüğünü ortaya koyuyor; zira Newcastle bu yaz Gordon'u transfer etmek için 70 milyon eurodan fazla ödedi, Adeyemi'nin Borussia Dortmund'dan transferi ise 24 milyon euroya mal oldu. Yani bu meblağ, Ezzalzouli'nin serbest kalma bedeli karşılığında ayrılması hâlinde Barcelona'nın alabileceği tutarın iki katı.

Gordon ve Adeyemi'nin sergilediği üst düzey performansa rağmen "Mundo Deportivo", bireysel kalite açısından ikisinin de Ezzalzouli'den üstün olmadığı görüşünde. Faslı oyuncu bunu Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarında da gösterdi ve La Cartuja stadında Real Betis taraftarının en sevdiği yıldızlardan biri hâline geldi.