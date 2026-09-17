Barcelona'nın Alman yıldızı Karim Adeyemi, Katalan takımının dünyanın en iyisi olduğunu ve teknik direktör Hansi Flick ile birlikte sahip olduğu muhteşem kalite sayesinde her rakibi yenebileceğini vurguladı.

Adeyemi, ARA gazetesi'ne verdiği röportajda şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi kupasından mı bahsediyoruz? Biz her maçı kazanmaktan bahsediyoruz. Her maçı kazanırsan, sonunda Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmış olursun, öyle değil mi?"

Adeyemi sözlerini şöyle sürdürdü: "Her maçı tek tek düşünüyoruz. Her maçı kazanırsan, her şeyi toplarsın. Bizim hedefimiz bu: Her günü tek tek ele almak, iyi bir antrenman yapmak, ertesi gün bir başka iyi antrenman yapmak, sonra oynamak ve kazanmak."

Şunları vurguladı: "Sanırım baskı yapma tarzımızı iyi uyguluyoruz, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve eğer bunu hep birlikte yaparsak, dediğim gibi, ister topla ister topsuz, durdurulamayız."

İlk on birde yer alma konusunda ise şunları söyledi: "Endişelenmediğimi söylersem yalan olur. Tabii ki endişeleniyorum. Bence en iyisi her oyuncunun ilk on birde olması gerektiğini düşünmesi. Rekabet etmek zorundayız."

Şöyle açıkladı: "Futbol bir rekabettir. Ben kızan ya da 'neden o oynuyor da ben oynamıyorum?' diyen tiplerden değilim. Hocaya oynamam gerektiğini kanıtlamak için her gün çalışıyorum ve sanırım bütün oyuncular aynı şekilde düşünüyor."

Şunu belirtti: "Soyunma odasının içinde sağlıklı ve zehirli olmayan bir ilişki var. Sahaya sadece birkaç dakikalığına çıksak bile hazırız. Soyunma odasındaki atmosfer güzel. Bunu koruyoruz ve Hansi Flick de buna çok önem veriyor. Bence en önemlisi bu: Atmosferin iyi olması. İyi bir atmosferin varsa, her şeyi başarabilirsin."

Sözlerine şöyle devam etti: "Antrenmanlarda seni en çok şaşırtan oyuncu kim mi? Onları daha önce oynarken izlemiştim tabii ki, ama Pedri'nin seviyesi muhteşem, Lamine Yamal da öyle elbette. İstediği her şeyi yapabiliyor, onu izlemek çılgınca."

Ballon d'Or hakkında ise şunları açıkladı: "Bana göre, her şeyden önce, her oyuncunun farklı olduğunu düşünüyorum. Messi hariç, bir oyuncunun dünyanın en iyisi olduğunu söyleyemezsin. Bana göre o, her yıl en iyisi."

Şunu ekledi: "Ama evet, her oyuncu farklı. Kimin hak ettiğini söyleyemem, ama bence onun için yarışan herkes kazanmayı hak ediyor. Ve kesinlikle Yamal onu kazanmak için açık bir aday, onun taçlandırılması da hak edilmiş olur."

Barcelona taraftarlarının Adeyemi adına tezahüratı

Şöyle konuştu: "Feyenoord'a attığın gol ve Camp Nou taraftarlarının adını haykırması nasıldı? Doğrusu gol o kadar güzeldi ki kendime 'ne muhteşem, ne an' dedim, bunu çok sevdim çünkü taraftarın sevgisi inanılmaz bir şey ve kendini çok daha mutlu hissediyorsun."

Sözlerine şöyle devam etti: "Flick benden özgürce oynamamı, hızımdan ve hareketlerimden faydalanmamı bekliyor. Birebir mücadeleleri kazanmamı ve takımla birlikte oynamamı istiyor. Sanırım bunu yapmaya çalışıyorum ve gol attığımda ya da asist yaptığımda çok mutlu oluyorum, ama sonunda en önemli şey maçları kazanmak."

Karim Adeyemi, Katalanca öğreneceğine söz verirken, Bavyera bölgesinden gelen kökenleri sayesinde Barcelona taraftarlarının ve Katalonya halkının kendine has özelliğini kısa sürede fark ettiğini açıkladı.

Alman oyuncu, röportajının sonunda Barcelona'nın sadece bir kulüp olmadığını, adeta bir aile gibi olduğunu vurguladı.

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