Adem Ljajic, Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi
İki maçı da kendi sahasında oynayacak Sırbistan'ın aday kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Reims), Emil Rockov (Vojvodina)
Defans: Nemanja Miletic (Partizan), Marko Gobeljic (Kızılyıldız), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Nikola Maksimovic (Napoli), Uros Spajic (Krasnodar), Nemanja Milunovic (Kızılyıldız), Aleksandar Kolarov (Roma), Milan Rodic (Kızılyıldız), Filip Mladenovic (Lechia Gdansk)
Orta saha: Luka Milivojevic (Crystal Palace), Sasa Lukic (Torino), Nemanja Maksimovic (Getafe), Nemanja Gudelj (Sevilla), Nemanja Radonjic (Marsilya), Dusan Tadic (Ajax), Adem Ljajic (Beşiktaş), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Filip Djuricic (Sassuolo), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt)
Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Milan Pavkov (Kızılyıldız), Andrija Pavlovic (APOEL), Djordje Despotovic (Orenburg).
Euro 2020 Elemeleri B Grubu'nda Ukrayna'nın 19, Portekiz'in 11, Sırbistan'ın 10, Lüksemburg'un 4 ve Litvanya'nın 1 puanı bulunuyor.
Sırbistan'ın Lüksemburg ile oynayacağı maç ise cezası nedeniyle sadece 14 yaş altı çocuklar izleyebilecek.