Adem Ljajic, Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi

Adem Ljajic, Sırbistan'ın Euro 2020 Elemeleri'nde Lüksemburg ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, 14 Kasım'da Lüksemburg ve 17 Kasım'da ile oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi. Kadroda Beşiktaş'tan Adem Ljajic de kendisine yer buldu.

İki maçı da kendi sahasında oynayacak Sırbistan'ın aday kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Marko Dmitrovic ( ), Predrag Rajkovic ( ), Emil Rockov (Vojvodina)

Defans: Nemanja Miletic (Partizan), Marko Gobeljic (Kızılyıldız), Nikola Milenkovic ( ), Nikola Maksimovic ( ), Uros Spajic (Krasnodar), Nemanja Milunovic (Kızılyıldız), Aleksandar Kolarov ( ), Rodic (Kızılyıldız), Filip Mladenovic (Lechia Gdansk)

Orta saha: Luka Milivojevic ( ), Sasa Lukic ( ), Nemanja Maksimovic ( ), Nemanja Gudelj ( ), Nemanja Radonjic ( ), Dusan Tadic ( ), Adem Ljajic (Beşiktaş), Sergej Milinkovic-Savic ( ), Filip Djuricic ( ), Mijat Gacinovic ( ), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt)

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Forvet: Aleksandar Mitrovic ( ), Milan Pavkov (Kızılyıldız), Andrija Pavlovic (APOEL), Djordje Despotovic (Orenburg).

Elemeleri B Grubu'nda Ukrayna'nın 19, 'in 11, Sırbistan'ın 10, Lüksemburg'un 4 ve Litvanya'nın 1 puanı bulunuyor.

Sırbistan'ın Lüksemburg ile oynayacağı maç ise cezası nedeniyle sadece 14 yaş altı çocuklar izleyebilecek.