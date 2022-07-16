Adem Ljajic'in yeni takımı belli oldu mu? Yeni sezonda nerede oynayacak?

Beşiktaş'tan ayrılan Sırp orta saha 2022-2023 sezonunda hangi takımın formasını giyecek?

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği 2018-2019 sezonunda ligi dokuz ve 11 asistle tamamladıktan sonra siyah-beyazlı takım tarafından bonservisi alınan Adem Ljajic'in Beşiktaş macerası beklenildiği gibi sonuçlanmazken, yıldız oyuncu kontratının sona ermesinin ardından henüz hiçbir takımla anlaşamadı. Geçen sezon futbol oynamayan 30 yaşındaki oyuncu, şu anda serbest oyuncu havuzu içerisinde yer alıyor.

Partizan altyapısından yetiştikten sonra Fiorentina formasıyla Serie A'ya adım atan Sırp futbolcu, 2012-2013 sezonunda Floransa ekibiyle çıktığı 28 lig maçına 11 gol sığdırmayı başarmıştı. Bir sonraki sezonda Roma'ya transfer olan Ljajic, burada da 2014-2015 sezonunu oldukça iyi geçirdi ve bir sonraki sezon İtalya'nın dev kulüplerinden Inter'e transfer oldu.

En iyi günleri Serie A'da

İtalya kariyerinin en parlak günlerini Torino'da geçiren Ljajic, 2016-2017 sezonunu ise 10 gol ve 9 asistle tamamladı ve ligin en etkili orta saha oyuncularından biri oldu. Bir sonraki sezon altı gol ve 10 asistle oynayan Ljajic, artık İtalya dışında futbol oynamanın zamanının geldiğini düşünmüş ve Talisca'nın yerini doldurmak için Beşiktaş'a imza atmıştı.

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Beşiktaş'taki ilk iki sezonunda oldukça önemli bir katkı veren Ljajic, yüksek maaşı nedeniyle geçen sezon gözden çıkartılmış ancak takımdan ayrılmak istememişti. Beşiktaş yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Ljajic'in yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği henüz netleşmezken, oyuncunun hem Türkiye'den hem de İtalya'dan yoğun bir ilgi gördüğü tahmin ediliyor.

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