Adem Ljajic Göztepe - Beşiktaş maçında oynayabilecek mi?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanan Adem Ljajic'in durumu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, 41. haftada sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu.

Siyah - beyazlılar karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılırken Adem Ljajic'in de sakatlığı moralleri bozdu.

Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması

Siyah - beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, yıldız oyuncunun sağ omzunun çıktığı belirtildi.

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada, rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic’in yapılan değerlendirilmesinde sağ omzunun çıktığı tespit edildi.

"Sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur.

"Adem Ljajic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."

Tedavisi devam eden Sırp yıldızın, Göztepe karşılaşmasında forma giyip, giyemeyeceği maç günü belli olacak.

Adem Ljajic bu sezon ne yaptı?

Spor Toto Süper Lig'de 22 karşılaşmada şans bulan Adem Ljajic bu maçlarda iki gol atarken dört kez de asist yapma başarısı gösterdi.

29 yaşındaki oyuncu tüm kulvarlarda ise, 24 maçta iki gol ve beş asistlik bir performans sergiledi.