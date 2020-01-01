Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'un konuğu olmuş ve Adem Büyük maçın son dakikalarında hakeme yönelik hareketinden dolayı ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Adem, PFDK'dan 3 maç ceza almıştı.
Sarı kırmızılı kulübün Tahkim Kuruluna yaptığı başvuru sonrası Adem Büyük'ün cezasında indirime gidildi. Deneyimli oyuncunun 3 maçlık cezası 2 maça indirildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"TFF Tahkim Kurulu 23 Haziran 2020 günlü (22) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)
1. E.2020/125 - K.2020/ 129
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile,
- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,
Karar verilmiştir."