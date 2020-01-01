Adem Büyük antrenmanı tamamlayamadı
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AA
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Çift kale maç esnasında sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemeyen Adem Büyük’ün sağlık durumunun çarşamba günü yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı duyuruldu.
Sarı Kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını çarşamba günü saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.