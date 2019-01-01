Adebayor: "Mourinho, Ronaldo'yu hat-trick yaptığı maçta bile azarladı!"

Emmanuel Adebayor, İngiliz basınına yaptığı açıklamalarda Real Madrid'deki günlerini anlattı...

Kariyerini Medipol 'de sürdüren Emmanuel Adebayor, 'de forma giydiği dönemde yaşadıklarını anlattı.

Togolu golcü, 2010-11 sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Real Madrid'de geçirmiş ve Jose Mourinho ile çalışmıştı.

Daily Mail'e açıklamalarda bulunan Adebayor, o dönemde yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bir maçta devre arasına 3-0 önde girmiştik. Mourinho soyunma odasına girdi ve çıldırmış gibiydi. Buzdolabını tekmeledi, televizyonu tekmeledi, suyu fırlattı. Herkesi azarladı. Bir keresinde Ronaldo'yu hat-trick yaptığı bir maçta azarladığını hatırlıyorum. Ona, 'Herkes senin dünyanın en iyisi olduğunu söylüyor ama sen kötü oynuyorsun. Bana en iyisi olduğunu göster.' dedi. Cristiano tepki vermedi. Hat-trick yapmıştı ama Mourinho onun kaçırdığı tek bir golden bahsediyordu."

Adebayor, 'nun antrenmanlardaki çalışkanlığını da anlatırken, "Real Madrid'deki antrenmanlarda sanki çocuklarıyla çalışıyor gibiydi. Arkasıyla pas atıyor, ensesiyle top kontrol ediyor... Bir keresinde tek bir dokunuşla topu beş saniye havada tutmuştu! Bu nasıl mümkün olabilir ki? Salon çalışmalarında Sergio Ramos ve ben en güçlü olanlardık. Ama sonra Ronaldo geldi. 'Bunun yeterli mi olduğunu düşünüyorsunuz?' dedi ve bizim beş tekrar yaptığımız hareketi 30 tekrar yaptı!" diye konuştu.