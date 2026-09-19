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Adani cronaca rai
Çeviri:

Adani, De Zerbi’nin Tottenham’ı hakkında: “Sonuçlar yok ve performanslar çoğu zaman sönük. Çalışmak, hem de çok”

Tottenham Hotspur

Lele Adani, X'te bir kullanıcıya yanıt verirken De Zerbi'nin Tottenham'daki çok zor dönemi hakkında görüşlerini paylaştı.

De Zerbi'nin Tottenham'ı dibe vuruyor: Aston Villa karşısında 5 maçta üçüncü yenilgi geldi, Spurs 2 puanla sondan üçüncü sırada yer alıyor ancak Fulham ile Coventry henüz maçını oynamadı. Roberto De Zerbi'nin yakın dostu ve büyük destekçisi Lele Adani, X'te bir kullanıcının sorusunu yanıtlarken Londra ekibinin içinden geçtiği bu olumsuz dönemi şöyle değerlendirdi: "Kibar ve saygılı bir soru, seviyeli bir yanıtı hak ediyor. De Zerbi'nin yapması gereken iş büyük ve karmaşık, bence takıma bir kimlik kazandıramadı. Sonuçlar gelmiyor ama performanslar da çoğu zaman sönük ve takımın akıcılığı az. Çok çalışmak gerekiyor."

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