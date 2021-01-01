Adanaspor 2-2 Adana Demirspor | Adana derbisinde kazanan yok

Adanaspor ile Adana Demirspor arasında oynanan derbi mücadelesinde dört gol vardı ama kazanan çıkmadı.

TFF 1. Lig'de günün son maçında Adana derbisi oynandı. Adanaspor ve Adana Demirspor, 61. kez karşı karşıya geldi.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki mücadeleye golle başlayan Adana Demirspor oldu. Henüz 2. dakikada ceza sahası içine hareketlenen Yunus Akgün, kaleci Goran Karacic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve takımına bir penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Hasan Kılıç üst üste beşinci maçında fileleri havalandırdı ve ligdeki gol sayısını dokuza çıkardı.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda ise Adanaspor fırtınası esti. Geçen hafta Eskişehirspor karşısında bir gol ve bir asistle oynayan tecrübeli isim Ergin Keleş, 55 dakikada attığı golle skora beraberliği getirdi.

Golden sonra Adana Demirspor daha baskılı gözükse de golü bulan bir kez daha Adanaspor oldu. 75. dakikada Tarık Çamdal'ın kısa düşen pasında Ozegovic araya girdi, Sırp oyuncunun pasında Ömer Çiçek boş kaleye topu gönderdi.

Adana Demirspor golden hemen sonra iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Oyuna giren Rangel, 90+5'te attığı golle takımına bir puan getirdi.

2-2 biten maçın ardından Adana Demirspor 38, Adanaspor 25 puana yükseldi.

Önümüzdeki hafta iki takım da İzmir ekipleriyle karşılaşacak. Adana Demirspor Altay'ı konuk edecek, Adanaspor ise Altınordu deplasmanına gidecek.