Kariyerinin son döneminde Adana Demirspor forması giyen Anderson, büyük bir suç iddiasıyla karşı karşıya kaldı.

Uzun süre Manchester United’da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson, kripto para temelli bir suç organizasyonuna dahil olduğu iddiasıyla suçlandı.

Brezilya’da yürütülen soruşturmalar kapsamında aralarında eski Adana Demirsporlu Anderson’un da bulunduğu sekiz kişi dolandırıcılık ve kara para aklama ile suçlandı.

Neler yaşandı?

Futbolu bıraktığını açıklayan Anderson, Cryptoshow Operasyonu ismindeki soruşturma kapsamında kripto paraları kullanarak dolandırıcılık yapan ve kara para aklayan bir organizasyonun parçası olmakla suçlanıyor.

2020 yılında Porto Alegre’deki evine polis tarafından baskın düzenlenen oyuncunun bilgisayarına polis tarafından el konulmuştu. Kripto para ticareti yaptığını ifade eden Anderson, yasadışı faaliyetlere karıştığı iddialarını ise reddetmişti.

2020 yılının nisan ayında Brezilya’nın büyük bir firmasından çalınan 5.5 milyon dolarlık paranın akıbeti şu anda soruşturuluyor. Savcılığa göre bu para, dört eyalette 11 banka hesabına yatırıldı ve ardından hem yerel hem de denizaşırı kripto para alımı yoluyla aklandı.

Anderson neler dedi?

Brezilyalı eski oyuncunun avukatı ise bu iddiaları reddetti: “Henüz mahkemeye çağrılmadık, dolayısıyla şimdi konuşmak bizim için zor.”

“Soruşturma devam ediyor ve Anderson da bu olan bitenlerden haberdar. Ancak onun bu olayda suçlu değil kurban olduğu anlaşılacak.”

Anderson’un kariyeri

2007 - 2015 yıllarında Manchester United forması giyen Anderson, 181 maçta forma giyen Anderson, 7 gol 21 asistlik bir performansa imza atmıştı.

2018 - 19 sezonunu ise o dönem TFF 1. Lig’de mücadele eden Adana Demirspor’da geçiren Brezilyalı oyuncu, mavi - lacivertli formayı toplamda 15 kez terletmişti. Anderson, o sezondan sonra ise futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Anderson’un kariyerinde dört Premier Lig, bir Şampiyonlar ligi ve bir de FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

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