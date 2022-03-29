Adana Demirspor'un yıldız forveti Mario Balotelli, gözünün altına 'MB459' dövmesi yaptırdı

Mario Balotelli, gözünün altına 'MB459' dövmesi yaptırarak koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Hayattan daha büyük bir karakter olmaya devam ediyor.

Adana Demirspor'un yıldızı zaten vücudunun çeşitli kısımlarını süsleyen bir dizi tasarıma sahip ve genellikle kendini övdüğü tasarımlara bulunuyor.

31 yaşındaki oyuncunun son dövmesinde de durum değişmedi. Baş harfleri artık sol gözünün altında belirgin bir şekilde görünüyor.

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Balotelli'nin başka hangi dövmeleri var?

İtalya'nın 2022 Dünya Kupası Elemeri kadrosunda dışarda kalan yıldız, daha önce 2020'de yüzüne ve boynuna dövmeler yaptırmıştı.

Sağ yanağında bir haç ve yüzünün diğer tarafında bir kartal tüyü ile birlikte gözünün üstüne 'Kara Güç' eklenmişti.

Balotelli'nin boynunda hırlayan bir gorilin yüzü ve 'M' harfi var.

Göğsünde, Moğol savaş komutanı Cengiz Han'dan bir söz bulunuyor.

Bu dövmede şöyle yazıyor: "Ben Tanrı'nın cezasıyım.

"Eğer büyük günahlar işlememiş olsaydın, Tanrı benim gibi bir cezayı sana göndermezdi."

Çoğu kişi Balotelli'nin şu anda Katar 2022'de yer edinmesini bekliyordu, ancak Türkiye'deki formu, İtalya patronu Roberto Mancini'yi uluslararası arenaya geri dönmesi gerektiğine ikna edemedi.

Azzurri, hücumda bitiricilik eksikliğinin bedelini ödedi ve Kuzey Makedonya'ya karşı şok bir play-off yarı final yenilgisine maruz kaldı.

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