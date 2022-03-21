Adana Demirspor formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada 12 gol atan ve son dönemde düşüşe geçen kariyerini yeniden ayağa kaldıran Mario Balotelli, kariyerindeki bazı anlardan üzüntü duyduğunu söyledi.

Inter formasını yere fırlattığı için pişman olduğunu dile getiren İtalyan yıldız, kariyerindeki kritik eşiklere değindi.

Ne söylendi?

DAZN'a verdiği röportajda kariyerindeki en önemli iki teknik direktörün Roberto Mancini ve Cesare Prandelli olduğunu belirten Balotelli, yeniden İtalya'da oynamasının ise zor olduğunu belirtti:

"Kariyerim sona erdiğinde ne yapacağım konusunda emin değilim. Belki genç yetenekler bulmaya odaklanıp onlara kendi deneyimlerimi aktarırım, belki de bir gazeteci olurum. Futbol hayatım boyunca yaptığım neredeyse her şeyden memnunum ama geriye dönme şansım olsa Inter formasını çıkartıp fırlatmazdım.

"Kulüp düzeyinde neredeyse her şeyi kazandım. Yeniden İtalya Milli Takımı için oynamayı özlüyorum ve gerçekten pişmanlık duyacağım tek konu bu.

"Umarım İtalya Dünya Kupası'nda olur ama bu kolay olmayacak. Herkes Portekiz'e odaklansa da Kuzey Makedonya maçı da zor geçecek ve Türkiye'de güçlü bir rakip.

"Roberto Mancini kariyerimdeki en önemli teknik direktör. Inter'de oynadığım dönemde Zlatan Ibrahimovic kendisini çok iyi hissetmiyordu ve elinde Adriano, Julio Cruz ve Hernan Crespo gibi alternatifler olmasına rağmen formayı bana verdi.

"Diğer teknik direktörlerin bu yönde bir tercih yapacağını sanmıyorum. Cesare Prandelli ile de kendimi çok iyi hissetmiştim. Bana karşı her zaman hoşgörülüydü.

Inter dönemi

"Inter taraftarları benden nefret ediyorsa bunu anlayabiliyorum. Inter'e çok şey verdim ama sonrasında Milan'a gittim. Geriye dönebilsem Inter formasını fırlatmazdım çünkü Inter taraftarlarını çok seviyordum.

"Orada oynadığım dönemde başkan Moratti bana bir altın vermişti ama yaptığı jesti anlamamıştım. Sonra bunu Marco Materazzi'ye anlattığımda inanmakta zorlanmış ve bunu daha önce sadece Ronaldo, Recoba, Adriano ve Ibrahimovic'e yaptığını söylemişti.

"İtalya'ya tekrar dönmem zor görünüyor. Bunu Napoli Başkanı De Laurentiis'e sormalısınız çünkü o olmasaydı 10 yıldır Napoli için oynuyordum. Bunu Mino Raiola'ya da söyledim. Napoli'ye aşığım ve hep orada oynamak istedim."

Daha fazla okuma