Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: İtalya Milli Takımı Mario Balotelli'nin takıntısı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella vatandaşı Mario Balotelli'nin yeniden İtalya Milli Takımı'nın formasını giymek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Ülkesinin basınından Radio Anch'io Sport'a konuşan deneyimli teknik direktör, yıldız oyuncunun milli takıma dönmeyi takıntılı bir şekilde istediğini söyledi.

Montella ne söyledi?

"Mario Balotelli milli takımı gerçekten istiyor. Kolay olmadığının farkında çünkü uzun bir süredir milli takım için oynamıyor ama yeniden orada olmayı hayal ediyor ve ben de bunun için ona yardımcı oluyorum.

"İtalya Milli Takımı'nın Dünya Kupası için öne Kuzey Makedonya'yı elemesi gerekiyor ama bence onları bekleyen asıl tehlike Portekiz olacak.

"Yine de İtalya en zor anlarda en iyisini yapabileceğini yıllardır gösteriyor.

"Mancini ve takımı arşılaşabilecekleri her rakibi yenebilecek güce sahip"

Bu sezon beş gol attı

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 14 lig maçına çıkan ve beş gol atan Mario Balotelli, 2018'den bu yana milli formayı giymiyor.

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ile daha önce Manchester City'de birlikte çalışan yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mancini ile konuştuğunu ve yeniden milli formayı giyebilmek için kendisine bazı tavsiyelerde bulunduğunu açıklamıştı.

Ligde oynadığı son dört maçta gol bulamayan Balotelli, son yıllardaki en iyi dönemini 2017-2018 sezonunda yaşamıştı.

Söz konusu sezonda Nice formasıyla Ligue 1'de fırtına gibi esen yıldız oyuncu, sezonu tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 26 golle tamamlamış ve üst düzey potansiyelini sahaya yansıtmayı başarmıştı.

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