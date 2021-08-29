Adana Demirspor Samet Aybaba'nın yerine Vincenzo Montello ile anlaştı

Samet Aybaba ile yollarını ayırma kararı alan Adana Demirspor, sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de milli maç arasına girilirken henüz galibiyetle tanışamayan ve teknik direktörü Samet Aybaba ile yolları ayıran Adana Demirspor'un dünyaca ünlü bir isimle anlaştığı öne sürüldü. Fanatik gazetesinden Tunç Kayacı, beIN Sports'ta yayımlanan programda Adana Demirspor'un Vincenzo Montella ile anlaştığını öne sürdü.

🧣 Vincenzo Montella 🤝 Adana Demirspor 🔵



🗣️ Tunç Kayacı: "Adana Demirspor, Montella ile anlaşma sağlamış. Milli maç arasında da takımı tanıyacak ve değerlendirecektir." pic.twitter.com/l5dOX5UsOt — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 29, 2021

Mario Balotelli ve Younes Belhanda gibi dünyaca ünlü takviyelere rağmen ligdeki ilk üç maçında iki puanda kalan Adana Demirspor'un anlaşmaya vardığı Montella, birkaç gün içerisinde yeni teknik direktörü olarak tanıtması bekleniyor.

Son olarak 2019-2020 sezonunda Fiorentina'da görev yapan 47 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Roma, Sampdoria, Milan ve Sevilla gibi büyük takımları da çalıştırmıştı.

Ayrılık kararında Balotelli etkili oldu

2008-2009 sezonunda sonlandırdığı aktif futbolculuk yaşantısında İtalya'nın en önemli golcüleri arasında yer alan Montella, kariyerinin büyük bir bölümünü Roma'da geçirmişti. Serie A'da 141 gol kaydeden Montella, İtalya Milli Takımı ile de 20 kez sahaya çıkarken, bu karşılaşmada rakip fileleri üç kez sarsmıştı.

Kadrosunda Balotelli'nin yanı sıra Gökhan İnler, Lucas Castro ve Birkir Bjarnason gibi daha önce İtalya'da top koşturmuş çok sayıda bulunan oyuncusu bulunan Adana Demir'in yabancı oyuncuların fazlalılığı nedeniyle bu yönde bir karar aldığı tahmin ediliyor.

Öte yandan Aybaba'nın ayrılığında Balotelli'yi Konyaspor maçında oyundan erken çıkarmasının etkili olduğu iddia ediliyor.

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