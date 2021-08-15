Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında dikkat çeken beş detay

İkinci Vitor Pereira dönemine üç puanla başlayan Fenerbahçe'de sergilenen futbol tatmin etmedi ama 90 dakikadan çıkartılması gereken dersler vardı.

ÖZEL | Uğur Aktan @uguraktan

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe birinci Pereira döneminde olduğu gibi Portekizli teknik adamla çıktığı ilk maçtan yine gol yemediği bir galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi takımın yedisi isabetli 20 şutla tamamladığı karşılaşmada dikkat çeken birçok detay vardı.

İlk dönemindeki güçlü takım savunması yok

Pereira'nın ilk dönemi her ne kadar şimdilerde Beşiktaş forması giyen Josef de Souza-Mehmet Topal ikilisiyle anılsa da sarı-lacivertli takım o dönem Avrupa'nın kalesine en az şut çekilen takımlarından biri olmuştu.

Birinci Pereira dönemindeki 34 lig maçında kalesine yedi ve daha fazla isabetli şut çekilen sadece üç maç oynayan Fenerbahçe'nin bir maçta izin verdiği en fazla şut sayısı ise ikişer kezle 15 şuttu.

Adana Demirspor deplasmanında kalesine yedisi isabetli 20 şut çektiren Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının ilk dönemindeki güçlü takım savunmasını oturtabilmek için zamana ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

Sol beke takviye şart

Karşılaşmaya 3-4-2-1 ile başlayan Fenerbahçe'de sol koridorda görev yapan Ferdi Kadıoğlu ilk yarıda kendi mevkisinde oynamamasının da etkisiyle sıklıkla aksarken, Akintola'nın bu bölgeden yaptığı etkili ataklar Fenerbahçe'yi bir hayli zorladı.

Üçlü savunmalarda iki kenar oyuncusunun katkısının iyi bir oyun için ne denli önemli olduğunu düşündüğümüzde Fenerbahçe'nin kısa bir süre içerisinde bu bölgeye takviye yapması gerektiği oldukça açık görünüyor.

İlk yarıda ataklarının yüzde 46'sını bu bölgeden gerçekleştiren ev sahibinde, Akintola'nın bu süre zarfında ceza sahasında beş kez topla buluşması bu problemi ortaya koyar nitelikte görünüyor.

Geriden oyun kurma problemi

Geride üç stoper ve önlerinde Gustavo-Zajc ikilisiyle oynayan Fenerbahçe'de geriden oyun kurma problemi sıklıkla gözlendi.

Kaleci Altay 15 isabetsiz pasla sahanın en fazla pas hatası yapan ismi olurken, bu pasların çok büyük çoğunluğunun geriden oyun kurma organizasyonunun zayıflığından atılan uzun paslar olduğunu vurgulamak gerekiyor.

Mevcut kadroda 11'de Serdar Dursun olmalı

Karşılaşmaya 11'de Samatta ile başlayan Fenerbahçe'de Tanzanyalı oyuncu net bir gol fırsatını değerlendiremezken, oyunun geri kalan bölümünde de oldukça silik bir görüntü çizdi.

45 dakika sahada kalan Samatta'nın 16 kez topla buluştuğu maçta 25 dakikada 14 kez topla buluşan Serdar, galibiyeti getiren gol öncesi yaptığı tek dokunuşla üç puanda rol oynadı. Gol sonrası orta sahada topu tutarak, takımını rahatlatan Serdar, mevcut santrfor rotasyonunda Samatta'nın önünde yer alması gerektiğini ortaya koydu.

Svensson parlıyor

Adana Demirspor'un Hollanda'nın AZ Alkmaar takımından transfer ettiği Norveçli sağ bek Jonas Svensson da gecenin dikkat çeken isimlerinden bir diğeriydi.

Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki Svensson, özellikle ikinci yarıda hücuma yaptığı katkıyla Fenerbahçe savunmasına çok zor anlar yaşattı. Rakip ceza sahasına dört isabetli pas gönderen Svensson, iki de şut pası verdi.