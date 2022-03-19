Galatasaray'dan sezon başında Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün, Akdeniz ekibi ile oldukça etkili bir performans gösteriyor.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, attığı gol ve yaptığı asistlerle sarı kırmızılı takım taraftarlarının sevgisini kazanmış durumda.

Taraftarlar ise bu ikiliyi gelecek sezon NEF Stadyumu'nda birlikte görmek istiyor.

Ne söylendi?

Yunus Akgün, TRT Spor'a verdiği demeçte Kerem ile birlikte oynamak istediğini söylerken Galatasaray'a dönüşü ile ilgili de yorumlarda bulundu.

"Galatasaray taraftarlarından bana çok fazla mesaj geliyor. Sağda sen, solda Kerem diye. Çok iyi olabilir gerçekten keyif verebiliriz.

Kerem'le oynamak isterim. Kerem çok yakın arkadaşım. Onu çok takdir ediyorum. Alt ligden geldi, şimdi Galatasaray'da Barcelona'ya karşı oynuyor. Biz de onu izledikçe gurur duyuyoruz.

"Galatasaray ile sözleşmeme 2024'e kadar. Ben buradan Galatasaray'a dönüp kupalar kazanmak istiyorum, ardından Avrupa'da başarılara imza atmak istiyorum."

İlk kez milli takıma davet edildi

Yunus Akgün son olarak Adana Demirspor'un Başakşehir'i mağlup ettiği karşılaşmada, galibiyeti getiren golün asisstini yaptı.

Yunus Akgün'un bu performansını A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da ödüllendirdi ve kendisini ilk kez ay yıldızlı formaya giymeye davet etti.

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