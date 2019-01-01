Adana Demirspor - Bursaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (21 Eylül 2019)
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AA
Adana Demirspor ile Bursaspor 2013 yılında Türkiye Kupası'nda oynadıkları maçtan sonra ilk kez resmi bir müsabakada kozlarını paylaşacak.
İki takım arasında oynanan son maçı Bursaspor 2-1 kazanmıştı.
Sezona 2-0'lık Balıkesirspor galibiyeti ile başlayan Adana Demirspor'un ligde oynadığı diğer üç maç 0-0 sona erdi.
Bursaspor ise ilk hafta deplasmanda Karagümrük'e mağlup olduktan sonra oynadığı üç maçı da kazanmayı başardı.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlaaycak ve beIN SPORTS MAX HD 1'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmada Özgüç Türkalp düdük çalacak.