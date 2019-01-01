Adana Demirspor - Bursaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (21 Eylül 2019)

TFF 1. Lig'in beşinci haftasında Adana Demirspor, Bursaspor'u konuk edecek.

ile 2013 yılında Kupası'nda oynadıkları maçtan sonra ilk kez resmi bir müsabakada kozlarını paylaşacak.

İki takım arasında oynanan son maçı Bursaspor 2-1 kazanmıştı.

Sezona 2-0'lık galibiyeti ile başlayan Adana Demirspor'un ligde oynadığı diğer üç maç 0-0 sona erdi.

Bursaspor ise ilk hafta deplasmanda Karagümrük'e mağlup olduktan sonra oynadığı üç maçı da kazanmayı başardı.

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5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlaaycak ve beIN SPORTS MAX HD 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada Özgüç Türkalp düdük çalacak.