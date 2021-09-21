Adana Demirspor Başkanı Sancak, millîlerin yeni teknik direktörü Kuntz'u Montella ile kıyasladı.

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevine Stefan Kuntz'u getirmişti.

Daha önce Almanya'nın U-21 takımını çalıştıran Kuntz, 2017 ve 2019 yıllarında takımıyla Avrupa Şampiyonası zaferi yaşamıştı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sankca, Vincenzo Montella'yı göreve getirme süreçlerini anlatırken Kuntz'a da atıfta bulundu.

"Montella çok daha kariyerli!"

Sancak, İtalyan teknik adamı tercih etmelerine ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'deki alternatifler arasından Samet Aybaba'dan sonra getireceğimiz bir hoca bulamadık."

"Yurt dışında kariyeri olan; Milan'ı, Sevilla'yı, Sampdoria'yı, iki kez de Fiorentina'yı çalıştırmış Montella'yı getirdik."

"Herhalde bu kadar kariyerli bir hoca buraya önceden gelmemişti. Milli takıma getirilen hocaya bakın. Montella çok daha kariyerli."

Montella, Adana Demirspor kariyerine nasıl başladı?

Mavi-lacivertli takımdaki ilk maçına Fatih Karagümrük deplasmanında çıkan İtalyan teknik adam, ilk maçında 4-0 gibi ağır bir mağlubiyet almıştı.

Ardından iç sahada Çaykur Rizespor'u 3-1'le geçen Montella, Beşiktaş deplasmanından da bir puanla dönmeyi başardı.

Adana Demirspor, bu sonuçlarla birlikte ilk altı haftayı altı puanla kapattı.

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