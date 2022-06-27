İtalyan oyuncu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol krallığı için yarıştı ancak Adana Demirspor Başkanı performansını artırmasını istiyor.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli ile aralarında geçen diyaloğu anlatırken deneyimli oyuncu için ciddi teklifler aldıklarını açıklıyor.

Geçtiğimiz yıl Monza'dan Adana Demirspor'a katılan 31 yaşındaki santrforun Süper Lig ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi var.

Monza'nın sahibi Berlusconi, Mario Balotelli'yi istediklerini açıklarken oyuncunun adı transfer döneminde Beşiktaş başta olmak üzere birçok takım ile anılıyor.

Murat Sancak ne söyledi?

Mario Balotelli geçtiğimiz sezon Süper Lig'de kaydettiği 18 gol ile gol krallığı için yarıştı. İtalyan oyuncu tabloda 20 golü bulunan Umut Bozok'un bir gerisinde yer alıyor ancak Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak deneyimli yıldızın performansını artırmasını istiyor.

Ajansspor'a konuşan Murat Sancak, Balotelli hakkında şunları söyledi: "Balotelli çok kalender bir adam. Bize anlatıldığı gibi bir adam olmadığı ortada."

"Samet hoca ile görüştük bana 'O deli biz deli. Birbirimizi idare ederiz' dedi. Bana göre böyle delilikleri olmasaydı Messi, Neymar'ın yerinde olurdu."

"Balotelli, beni aradı ve 'kalmamı istiyor musun' dedi. Bende bu performansıyla olacaksa kalma üstüne koy dedim. Ciddi teklifler aldık. Türkiye'den teklifler almadık. Sadece yoklamalar oldu."

🗣️ Murat Sancak: Balotelli için ciddi teklifler ulaştı ama Türkiye'den teklif almadık pic.twitter.com/5140Dv9u13 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 27, 2022

Murat Sancak, Montella hakkında ne söyledi?

Adana Demirspor Başkanı, teknik direktör Montella hakkında ise şu şekilde konuştu:

"Lige başlarken ben hedefimi ilk 10'a koydum. Elimize bir fırsat geçti ve ilk 4 de giremedik. Bazen hocaların fantezilerine mahkum oluyoruz."

"Montella hocamı severim ama böyle oldu. Anlaşmamız da bizi ligde tutmaktı. Hocamızla konuştuk ve görüştük yeni sezonda böyle fantezilerinden vazgeçmesini istedik ve yola devam etme kararı aldık."

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