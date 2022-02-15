Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında büyük bir heyecana sahne olan Adana Demirspor - Beşiktaş maçını geride bıraktık.

Dolu ve ateşli tribünler, yüksek tempo, son dakika golleri, karşılaşmayı izleyenleri adeta mest etti.

Maç sonunda bir Süper Lig klasiği olarak çok fazla hakem konuşulmuş olsa da geceye asıl damgayı vuran olay, geç saatlerde yaşandı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile anlaştığını net bir dille iddia etti.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından Beyaz TV'ye konuşan Sancak, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Beşiktaş'ın yeni sezondaki teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Şenol hoca, Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net.

"Bizde çalışan antrenör Miguel Peiro’yu da geri aldılar."

Murat Sancak, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a tepkisini ise şu sözlerle dile getirdi:

"Hakem olmasaydı daha iyi bir maç olacaktı. O kesin. Hakem maçı katletti. Bu hakemi ve 'VAR' hakemini iyi irdelemek lazım. Resmen bizi çıldırttı. Televizyonu kırdım.

"Bu hakemlere hakkımı helal etmiyorum. Buradan TFF'ye sesleniyorum. Bahis olaylarını iyi araştırsınlar."

Adana Demirspor - Beşiktaş maçında neler yaşandı?

Ligde İki haftadır kazanamayan Beşiktaş, Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretinin üç maçına çıkmasına engel olamadı.

31. dakikada Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira'nın golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, 90+2'de Samet Akaydın'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

90+5'te Akaydın bir gol daha attı fakat ofsayt gerekçesiyle gol geçerli olmadı.

Adana'daki heyecan dolu karşılaşma böylelikle 1-1 sona erdi.

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