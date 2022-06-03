Süper Lig'de sergilediği performansla yeniden Avrupa kulüplerinin transfer listesine giren İtalyan yıldızın serbet kalma bedeli açıklandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, ligin ve takımının son durumunu değerlendirdi. Adana Demirspor'un transfer çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Sancak, sezonu 19 golle tamamlayan dünyaca ünlü yıldızları Mario Balotelli'nin son derece duygusal bir oyuncu olduğunu ve Adana'da çok sevildiğini açıkladı.

Ne söylendi?

"Süper Lig için transfer listemizi hazırladık. Geçen sezon Balotelli dahil kimseyi Samet Aybaba'ya sormadan almadık. 10 maçta yedi mağlubiyet gelince yolları ayırmaya karar verdik. Hocamızın Balotelli ile özel olarak ilgilenmesi gerekirdi çünkü onu transfer ederken çok zorlandık.

"Oyuncuyu yönetmek çok önemli bir iş. Yunus Akgün Galatasaray maçında sahada yoktu. Devre arasında sert bir konuşma yaptım ve maçı iki golle tamamladı.

"Ben insan yönetmeyi iyi bilirim. Yunus da Balotelli de Vincenzo Montella göreve geldikten sonra değişti. Belki Samet hoca ile böyle olmazdı. Balotelli çok duygusal bir çocuk. Silvio Berlusconi Monza'ya transfer olup olamayacağını sormuş. Onunla baba-oğul gibiler.

"Sözleşmesinde 5 milyon euro'ya serbest kalma maddesi var bu parayı getirirse istediği yere gidebilir tabii ki. Fiyatını bulan tüm oyuncuları satabiliriz. Belhanda için de Arap ülkelerinden teklifler alıyoruz. Sofiane Feghouli ile ilgilenmiyoruz. Kadromuzda zaten Belhanda var. Bir takıma iki Arap oyuncu fazla. Vargas için ise acele etmiyoruz. Bizim verdiğimiz bonservis bedeli kabul edilmezse farklı alternatiflere yöneleceğiz.

"Trabzonspor'dan Cornelius ve Visca ligde en beğendiğim oyuncular."

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