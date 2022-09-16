Uruguaylı yıldız, tıpkı Mario Balotelli gibi Türkiye'nin güneyinde forma giyebilirdi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli'nin kendilerini çok oyaladığını ve bu yüzden transferde zaman kaybettiklerini söyledi.

Sancak, İtalyan yıldızın yerinin doldurulamaz olmadığını ve Artem Dzyuba'nın da iyi bir futbolcu olduğunu vurguladı.

Başkan ayrıca Luis Suarez, Edinson Cavani, Pato ve Hulk ile görüşme yapmak için geç kaldıklarını da ekledi.

Ne söylendi?

Bir otelde basın mensuplarıyla buluşan ve gündemi değerlendiren Sancak, şu yorumu yaptı:

"Mario Balotelli takımdan erken gitseydi, listemizde Luis Suarez, Cavani, Pato ve Hulk gibi bazı oyuncular vardı. Bunlarla görüşmeler yapacaktık ama Mario bizi o kadar oyaladı ki kimseyle görüşemedik.

"Onun gitmesi bize bir şey kaybettirmedi, Dzyuba ve Gulbrandsen geldi. Kadromuz iyi, Trabzonspor maçında da forvetsiz oynadık.

Sancak, Balotelli'nin transfer olduğu İsviçre ekibi Sion'da da sorunlar yaşamasıyla ilgili sorulan soruyu şöyle yanıtladı:

"Mario bu, her gün bir haberi çıkıyor. Onu Sion'da dizginleyecek bir Murat Sancak yok, kahrını çekecek Gökhan Göktürk (Adana Demirspor Sportif Direktörü) yok. Orada çok sorun yaşayacağını düşünüyorum."

Sancak, Adana Demirspor'un hedefi hakkında ne dedi?

Başkan, Adana Demirspor'un bu sezonki hedefini de şu sözlerle açıkladı:

"Geçen gün de sordular, 'Hedefimiz ilk beş' dedim. İlk beşte yer alma ve Avrupa kupalarına gitme arzumuz var.

"Her şey nasip, Allah nasip etmedikten sonra hiçbir şey olmaz. Allah nasip ederse de kimse engelleyemez."