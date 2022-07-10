Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, Henry Onyekuru'nun büyük takım oyuncusu olmadığı yönündeki eleştirileri sert bir dille yanıtladı.

Geçtiğimiz yıl yükseldiği Süper Lig'deki ilk sezonunda Mario Balotelli'yi Türkiye'e getiren ve son dönemin en dikkat çeken transferlerinden birine imza atan Adana Demirspor, yeni sezon öncesinde de iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Adana Demirspor'un yaptığı açıklamalarla öne çıkan başkanı Murat Sancak da bu süreçte sürpriz açıklamalarını sürdürüyor.

Son olarak, güney ekibiyle görüşmek için Türkiye'ye gelen Henry Onyekuru'nun büyük takım futbolcusu olmadığını öne süren A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı'ya tepki gösteren Sancak, bu tepkisini A Spor ekranlarına bağlanarak dile getirdi.

RESMÎ: Adana Demirspor, Olympiakos'tan Henry Onyekuru'yu bir yıllığına kiraladı ✍pic.twitter.com/Nio2UkFkEF — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) July 10, 2022

Kınalı'nın taraflı yorum yaptığı imasında bulunan Sancak, Onyekuru'nun şampiyonluk yaşayan takımlardan birine transfer olmuş olması halinde yorumların farklılık göstereceğini öne sürdü.

Gözler Onyekuru'da

Nijeryalı futbolcunun 13.5 milyon euro karşılığında Ligue 1'in en önemli takımlarından biri olan Monaco'ya transfer olduğunu aktaran Sancak, Kınalı'nın yaptığı yorumlara katılmadığını ifade ederek yayından ayrıldı. Sancak'ın bu çıkışı sosyal medyada kısa sürede büyük bir yankı uyandırırken, gözler Onyekuru'nun Adana Demirspor'da sergileyeceği performansa çevrildi.

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✍️Kulübümüz, Henry Onyekuru ile satınalma opsiyonlu olarak 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzalamıştır. pic.twitter.com/kyJTVhsTBt — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 10, 2022

Sancak'ın transfer henüz resmiyet kazanmadan büyük bir destek verdiği Onyekuru, daha önce üç farklı dönemde Galatasaray forması giymişti. Geçtiğimiz sezon Yunanistan ekibi Olimpiakos'ta oynamıştı. 25 yaşındaki oyuncu sezonu 27 maçta bir golle tamamlamıştı. Galatasaray'daki ilk sezonunda ligde 14 gol atan Onyekuru, sarı-kırmızılı takımın 2018-2019 sezonunda başrol oyuncularından biri olmuştu.

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