Uzun yıllar süren Süper Lig hasretini dindirdikten sonra geride kalan 24 hafta sonunda üçüncü sırada yer alan Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Skorer'e konuşan Sancak Younès Belhanda'nın Çin'den astronomik bir teklif aldığını açıklarken, Galatasaray cephesinden de Faslı yıldıza ilgi olduğunu belirtti.

Ne söylendi?

Belhanda'nın bu tekliflere rağmen Adana'da mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini belirten Sancak, Dele Alli'ye yaptıkları teklifi de açıkladı:

"Çin takımlarının Belhanda için önerdikleri ücreti açıklasam dudaklarınız uçuklar. Hatta Galatasaray'ın yeni transferlerinden biri de Belhanda'yı aradı ve tekrar birlikte oynamayı teklif etti ama oyuncu gitmek istemezse ne yapacaksınız?

"Dele Alli'yi getirmeyi çok istedik. Kardeşi Türkiye'ye geldi ve her konuda anlaştık. Bize Frank Lampard Everton'a giderse oraya transfer olacağını söyledi ve öyle de oldu. Eğer Lampard Everton'a gitmemiş olsaydı 1.5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katacaktık.

"Ama sağlık olsun, ileride olur. Böyle bir oyuncuyu Türk sporseverlere seyrettirmek arzumuzdu.

Yabancı oyuncu sınırına da değinen Sancak, kuralın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu:

"Yabancı kuralının bir an önce değiştirilmesi lazım. Çünkü hocaların eli çok zorda bırakılıyor yani düşünün yerli sağ bekiniz var, ilk 11’de başlıyor. Yedeği yabancı. Sakatlandığı zaman onu sokmak zorundasınız ama yabancı kuralından dolayı sokamıyorsunuz. Bu sefer 2 oyuncuyu değiştirmek zorunda kalıyor hocalar.

"Onun için federasyonun bunu bir an önce gözden geçirip, yabancı sayısını arttırıp, saha içindeki sirkülasyona karışmaması en doğru olur. Kulüpler Birliği’nde de konuştuk ama maalesef federasyon o noktada biraz ağırdan alıyor. Haklı olarak tabii yerli oyuncu gelişimi için.

"Tamam gelişsinler ama gelen yabancılar da onları geliştiriyor bir de o gözle bakmak lazım. Bugün Yunus, Yunus olduysa Vargas’ın çok katkısı var aynı şekilde Balotelli’nin de."

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