Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçen sezondan kalan alacaklarını isteyen Yunus Akgün'e büyük bir jest yaptı.

Süper Lig'in ilk haftasında oynadığı Antalyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray'ın en dikkat çeken oyuncusu olmayı başaran genç yıldız Yunus Akgün, geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak tarafından büyük bir jestle ödüllendirildi. Sancak, milli futbolcuya lüks bir otomobil hediye etti.

Sancak'ın aktardığı bilgiye göre yeni bir otomobil almak isteyen Yunus, geçen sezondan kalan 400 bin liralık alacağı için başkan Sancak'a telefon etti. Yunus'un bonuslarla birlikte 690 bin liralık alacağı olduğunu bilen Sancak ise genç oyuncunun almak istediği 1 milyon liralık Mercedes yerine 1.7 milyon liralık BMW 320'yi satın alarak, Yunus'a hediye etti.

Bu yönde çıkan haberlerin ardından Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada olayın iç yüzünü aktaran Sancak'ın bu jesti Yunus'u bir hayli sevindirirken, futbol kamuoyundan da alkış aldı. Adana Demirspor'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak top koşturan 22 yaşındaki oyuncu ligde 34 karşılaşmada forma şansı bulurken, sezonu sekiz ve dokuz asistle tamamlamıştı.